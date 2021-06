Nintendo Switch: Neues WarioWare bekommt geniales Feature

Ein neues WarioWare mischt bald die Nintendo Switch auf.

Jetzt ist es bestätigt: Die verrückte WarioWare-Reihe bekommt ein Sequel für die Nintendo Switch spendiert – und das mit genialen Neuerungen einem Multiplayer. Alles zu diesen, sowie dem Release und Preis, erfahrt ihr hier.

Wario ist zurück – Das erwartet euch

Die WarioWare-Reihe steht schon immer für abgedrehte Microgames, die euch ein blitzschnelles Denken und gute Reflexe abverlangen: Quetscht eine Zahnpastatube aus, zerstört den Eiskugelturm eines Kindes, weicht dem Vogelkot aus. Mit WarioWare: Get It Together! soll schon am 10. September ein Sequel für die Nintendo Switch erscheinen. Dies wurde auf der Nintendo Direct im Rahmen der E3 bekanntgegeben.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Das ist neu an WarioWare: Get It Together!

Das Besondere an Warios neuem Abenteuer: Zum ersten Mal in der Geschichte der verrückten Reihe könnt ihr gemeinsam mit Freunden spielen. Außerdem könnt ihr eure Lieblingscharaktere wählen, mit denen ihr die Minilevel bestreitet. Je nach Auswahl spielen sich diese sogar verschieden.

Vorbestellen könnt ihr das gute Stück bereits im Nintendo eShop für knapp 50 Euro. Erst vor kurzem hat Nintendo die Spieler noch gefragt, ob sie bereit wären diesen Preis für ein neues WarioWare zu zahlen. Damit hätten wir nun die Antwort: Ja, sind sie.

Super Mario All Star Collection 25,4 cm Wario Plüsch

Update vom 06.06.2021 - 08:00 Uhr

Nintendo Switch bekommt vielleicht Zuwachs

Ihr wünscht euch ein neues Switch-Game direkt aus dem Hause Nintendo? Damit seid ihr nicht allein. Viele Spieler wünschen sich den nächsten großen Konsolenkracher des Spieleherstellers – und das schon seit Längerem. Nintendo nutzt diese Verzweiflung der Fans nun um sich nach ihrer Kaufbereitschaft nach einem neuen Spiel der WarioWare-Reihe zu erkundigen. Mehrere Spieler bekommen momentan nämlich E-Mails des Unternehmens, die auf eine Umfrage weiterleiten.

In dieser wird eine merkwürdig spezifische Frage gestellt, wie Twitter-User Beta64Official mit einem Screenshot zeigt:

That's a VERY specific question about WarioWare Nintendo 👀👀👀 pic.twitter.com/NRESbookx7 — Andrew (Beta64) (@Beta64Official) June 2, 2021

„Zu einem Preis von 49,99 Dollar, wie interessiert wärst Du daran das nächste Spiel der WarioWare-Reihe zu kaufen?“

Es folgt eine kurze Erklärung zu den Wario-Games, in der es heißt, WarioWare sei eine Spielreihe, in der es um schnellebige Microgames geht, die innerhalb von 3 bis 5 Sekunden gelöst werden wollen.

Daraufhin können Befragte angeben wie wahrscheinlich es ist, dass sie sich das nächste Spiel der Reihe für den angegebenen Preis holen.

Spieler bekommén verschiedene Preise genannt

Bei der Umfrage scheint es Nintendo nicht primär um die Frage zu gehen, ob die Spieler überhaupt Interesse am verrückten Fan-Liebling hätten. Vielmehr scheint das Unternehmen daran interessiert zu sein, herauszufinden, wie viel Spieler tatsächlich für die Microspiel-Sammlung zahlen würden. Das würde auch erklären, warum die Befragten teilweise verschiedene Preise zu lesen bekommen. Auf Reddit berichten einige Spieler, Nintendo hätte sie gefragt ob sie ein neues WarioWare für 39,99 Dollar oder sogar 29,99 Dollar kaufen würden.

Ob sich Nintendo erst noch überlegen muss, ob sich ein Sequel zur abgedrehten Microgame-Reihe lohnen würde, oder ob es bereits in den Startlöchern steht und lediglich der Preis festgelegt werden muss, ist unklar. Die Kommentare auf Reddit und Twitter zeichnen aber auf jeden Fall schon jetzt ein überwältigend positives Bild. Das letzte WarioWare erschien 2018 für den 3DS. Für viele wäre es mal wieder höchste Zeit für ein neues Abenteuer des lila-gelben Schurken.

Ein neues WarioWare könnte Switch-Spieler bald wieder dazu bringen, sich in knappen Spielen gegen verrückte Gegner zu behaupten. Würdet ihr euch das Sequel denn für knapp 50 Euro zulegen? Oder sollte Nintendo für die Mikrospiele weniger Geld verlangen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare auf Facebook!