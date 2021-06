Cyberpunk 2077: Fan entdeckt unheimliches Detail im Charakter-Editor

Cyberpunk 2077: Gamer entdeckt Easter Egg im Editor. (Bildquelle: AaronAmat, Getty Images)

Der Charakter-Editor von Cyberpunk 2077 ist ohnehin schon berühmt-berüchtigt. In einem Video auf YouTube wurde aber noch ein Geheimnis aus dem Editor gelüftet, das vielen Gamern bisher verborgen geblieben ist.

Der Charakter-Editor von Cyberpunk 2077 stand schon in der Vergangenheit einige Male im Fokus der Aufmerksamkeit – dieses Mal hat es allerdings nichts mit den Körperteilen zu tun, deren Größe ihr dort im Detail je nach Vorliebe anpassen könnt. Stattdessen zeigt ein Video auf YouTube, was geschieht, wenn ihr an einer ganz bestimmten Stelle einen Doppelklick ausführt.

Cyberpunk 2077: Johnny Silverhands Gastauftritt im Editor

In Cyberpunk 2077 weicht Johnny Silverhand nicht von eurer Seite. Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf das Spiel – schon im Charakter-Editor könnt ihr einen Blick auf ihn erhaschen. Das Detail bietet außerdem eine kleine Vorahnung auf eure Beziehung zu dem Charakter.

Wie in dem Video zu sehen ist, könnt ihr euch im Charakter-Editor von Cyberpunk 2077 vor dem Spiel einen neuen Charakter erstellen. Wenn ihr eure Attribute vergeben habt und fast fertig seid, erscheint auf der rechten Seite ein Fingerabdruck, auf dem ihr einen Doppelklick ausführen könnt. Direkt im Anschluss scheint ein Glitch über den Bildschirm zu zucken und ihr bekommt stattdessen den Charakterbogen von Johnny Silverhand angezeigt.

Cyberpunk 2077: Easter Egg im Charakter-Editor

Das Geheimnis im Editor ist ein cleveres Augenzwinkern für alle, die das Spiel bereits gespielt haben. Der Glitch passt außerdem gut zu der Cyberpunk-Ästhetik und Sci-Fi-Thematik des Spiels: Er wirkt wie ein klassischer "Ghost in the Shell"-Moment, in dem die Seele eines Menschen hinter einer Fassade aus Technologie hindurchschimmert.

Dieses Easter Egg können übrigens auch neue PlayStation-Spieler ab dem 21. Juni wieder erleben – Sony wird das Sci-Fi-RPG am Montag wieder in den PS-Store aufnehmen.

