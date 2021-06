Steam: Neues Event lässt euch Hunderte Spiele gratis zocken

Ein neues Steam-Event lässt euch Hunderte Spiele gratis anzocken.

Die großen Publisher lassen es während der Sommer-Monate spieletechnisch ruhig angehen – genug zu zocken gibt es für alle PC-Gamer dank eines Steam-Events aber dennoch! Hunderte Games warten darauf, von euch angespielt zu werden.

Steam Next Fest: Valve startet großes Spiele-Event

Zwischen dem 16. und 22. Juni hält Valve im Steam Store das Steam Next Fest ab. Das Event ist bereits in vollem Gange und hält Hunderte neue potenzielle Spiele-Hits für euch bereit – viele davon könnt ihr während der Aktionswoche in Form einer kostenlosen Demo anspielen.

Action-, Abenteuer-, Strategie-, Simulation-, RPG-, Puzzle-, Plattformer-, Horror- und VR-Spiele gibt es zu sehen – es ist also wirklich für jeden Spielertypen etwas dabei.

Der Clou am Steam Next Fest: Die vorgestellten Spiele befinden sich noch in der Entwicklung, sind also noch nicht offiziell auf Steam erhältlich. Durch das Event könnt ihr euch also als echtes Gaming-Trüffelschwein beweisen und schon jetzt die potenziellen Trend-Spiele der kommenden Wochen und Monate identifizieren.

Steam hält während der Aktionswoche auch zahlreiche Livestreams ab, in denen die interessantesten Spiele des Events und ihre Entwickler vorgestellt werden. Wer also keine Zeit hat, selber zu spielen, kann vielleicht immerhin die Übertragungen im Hintergrund laufen lassen, um sich ein Bild von den Spielen zu machen.

Bock auf noch mehr Gratis-Games?

Riesiges Spiele-Event auf Steam: Das sind die gefragtesten Games

So viele Demos, so wenig Zeit! Selbst PC-Veteranen dürften es bis zum 22. Juni um 19 Uhr nicht schaffen, alle Demos des Steam Next Fest einmal auszuprobieren. Zum aktuellen Zeitpunkt sind folgende Spiele-Demos besonders angesagt:

Vor allem Death Trash scheinen viele Spieler bereits als einen vielversprechenden Geheimtipp auf dem Steam Next Fest identifiziert zu haben. Im Steam-Trailer gibt es erstes Gameplay zu sehen:

Das Steam Next Fest läuft noch bis nächste Woche Dienstag um 19 Uhr. Was haltet ihr von Valves Spiele-Event? Werdet ihr die Zeit nutzen, um euch möglichst viele neue Games anzugucken? Oder ist euch das viel zu viel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook!