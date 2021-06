Epic verschenkt 2 coole PC-Spiele – für kurze Zeit

Für kurze Zeit: Der Epic Games Store verschenkt zwei coole PC-Spiele. Bildquelle: Getty Images/master1305.

Der Epic Games Store verschenkt erneut Gratis-Spiele – und dieses Mal sind ein cooles Roguelite und ein witziges Multiplayer-Spiel dabei. Darüber hinaus ist auch schon bekannt, welche kostenlosen Spiele danach abgestaubt werden können.

Epic Games Store verschenkt Dämonen-Shooter und Koch-Chaos

Der Epic Games Store bietet PC-Spielern mehrere Vorteile: Exklusiv-Spiele, große Sales und jede Woche neue kostenlose Spiele. Die Auswahl kann sich wirklich sehen lassen, mal sind Blockbuster dabei, mal interessante Geheimtipps. Die Lieferung mit den nächsten Gratis-Spielen ist nun angekommen und enthält folgende Titel, die ihr direkt über den Epic Games Store herunterladen könnt:

Die Spiele sind ab jetzt bis zum 24. Juni erhältlich. Danach geht es direkt mit zwei rasanten Spielen weiter, die ihr vom 24. Juni bis zum 1. Juli kostenlos abstauben könnt:

In den nächsten zwei Wochen kommen Gratis-Jäger und Spieleliebhaber im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, mit welchen Gratis-Spielen der Monat Juli zu begeistern weiß.

Übrigens: Overcooked 2 gibt es auch für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch:

Hell is Other Demons, Overcooked 2, Horizon Chase Turbo, Sonic Mania – in der nächsten Zeit könnt ihr vier coole PC-Spiele über den Epic Games Store kostenlos ergattern und für immer behalten. Was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.