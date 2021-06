9 Fehler aus Skyrim, die der nächste Teil nicht wiederholen darf

Wenn Bethesda auf eure Tipps hört, wird The Elder Scrolls 6 noch besser als Skyrim.

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist bereits ein tolles Spiel, aber da ist noch Luft nach oben. Wir haben euch gefragt, was Bethesda in Zukunft besser machen sollte. Eure Antworten findet ihr hier in unserer Bilderstrecke.

Wie wird TES 6 noch besser als Skyrim?

Bethesda konnte 10 Jahre lang an dem Erfolg von The Elder Scroll 5: Skyrim zehren. Jetzt ist jedoch die Zeit gekommen, um nach vorne zu sehen. Aktuell arbeitet der Entwickler zwar vor allem an Starfield, aber auch The Elder Scrolls 6 wird bereits entwickelt. Das Rollenspiel kann nur besser werden, wenn es von Skyrim lernt.

Auch wenn Skyrim viel richtig gemacht wird, ist in Himmelsrand nicht alles perfekt. Sowohl bei den Gilden, den Kämpfen und der Story kann Bethesda die vorhanden Features erweitern, umdenken oder sogar einen Neuanfang wagen. Eure Antworten auf Facebook haben den Entwicklern genug Stoff zum Nachdenken gegeben.

Bethesda entwickelt gerade Starfield und The Elder Scrolls 6. Der Nachfolger zu Skyrim kann nur besser werden, wenn er aus seinen Fehlern lernt. Welche Features wollt ihr noch in dem Rollenspiel sehen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.