Dark Souls, Bloodborne und Co. locken die Spieler mit ihrer Unbarmherzigkeit, wenn es um den Schwierigkeitsgrad geht. Jetzt gibt Entwickler From Software an, dass Elden Ring dabei eine Stufe runterfährt. Wir flehen euch an, tut es nicht!

Wird Elden Ring leichter werden?

Jein. Wie der Director von Elden Ring Hidetaka Miyazaki in einem Interview mit Famitsu (via Kotaku) bekannt gibt, soll das Spiel im Gegensatz zu Bloodborne oder auch Sekiro: Shadow Die Twice die Fehler von Spielern leichter verzeihen und daher einsteigerfreundlich sein. Dafür wird ein neues System sorgen, das sich von den anderer From Software-Spielen unterscheiden wird.

Der Schwierigkeitsgrad soll sich etwa auf dem Niveau von Dark Souls 3 bewegen, und auch im Stil Ähnlichkeiten aufweisen. So zum Beispiel in Bezug auf die Open-World oder bei Mechaniken wie dem Schleichen.

Miyazaki betont aber ausdrücklich, dass es keine verschiedenen Schwierigkeitsstufen geben wird.

Wird Elden Ring ZU leicht werden?

Die Würfel sind wahrscheinlich schon gefallen und mein Bitten daher hinfällig, dennoch möchte ich gerne mitteilen, warum ich nicht möchte, dass Elden Ring leichter wird. Besser gesagt, sind meine Befürchtungen groß, dass es ZU leicht wird.

Das Wort „einsteigerfreundlich“ lässt bei mir alle Alarmglocken schrillen. Ich persönlich erfreue mich an Spielen, die eine harte Herausforderung bieten und in gewisser Weise schon einer Qual gleichen können. Ja, ich schaue in deine Richtung, Getting Over It.

Zudem habe ich in der Vergangenheit viele meiner Lieblingsreihen, nach geraumer Zeit und gewissem Erfolg, einen Weg beschreiten sehen, der das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat. Und das eben durch anspruchslosere Herausforderungen. Da ging bei mir zwangsläufig der Spielspaß flöten und ich musste geliebten Franchises widerwillig den Rücken zukehren. Ja, ich blicke auf dich WoW.

From Softwares Erfolgsrezept ist legendär

Dark Souls und alle folgenden Souls-like-Spiele haben ihren Erfolg, ihre Stellung in der Videospielwelt und der Community einem Fakt zu verdanken: Der unerbittlichen Schwierigkeit. Die kniffligen Mechaniken des Spiels zu meistern, ist Grundvoraussetzung, um dem Spiel und seinen erbarmungslosen Bossen die Stirn bieten zu können. Gleichgesinnte Buttonsmasher-Freunde wissen, wovon ich schmerzhaft rede.

Natürlich ist mein Standpunkt spekulativ, da Elden Ring noch nicht erschienen ist und niemand weiß, wie schwer es letztendlich werden wird. Doch ich habe die Befürchtung, dass Elden Ring den Wendepunkt bedeuten könnte, an dem From Software sich von ihrem alten Erfolgskonzept entfernt und damit genau das verliert, was es einzigartig macht.

Sei es, weil sie sich verändern wollen und Neues ausprobieren, oder sei es, weil sie eine noch größere Masse an Spielern ansprechen wollen.

Wie wäre es mit einem speziellen Easy Mode?

Dennoch bin ich nicht davon abgeneigt, dass From Software in einem gewissen Punkt von seiner Härte abschweifen könnte: Inklusion.

Inklusion ist ein wichtiges Thema im Gaming, das immer noch zu häufig ignoriert wird. Bei einem Spiel wie Dark Souls oder Elden Ring, dessen Alleinstellungsmerkmal (unter anderem) die Schwierigkeit ist, stehen wir hierbei natürlich vor einem Problem.

Für mich wäre ein Modus für eingeschränkte Menschen denkbar, die aufgrund von körperlichen Gegebenheiten nicht in der Lage wären, das Spiel zu meistern. Körperliche Beeinträchtigungen dürfen auch bei einem Elden Ring kein Hindernis sein.

Anders sieht es für Menschen aus, die potentiell durchaus körperlich und geistig in der Lage sind, solche Spiele zu meistern. Nur weil etwas zu schwer ist, ist es grundsätzlich kein Ausschluss von Personengruppen. Da sind fehlender Ehrgeiz und Lernresistenz das Problem. Und das sind keine Argumente, das Spiel leichter zu machen.

Ich selbst habe Passagen in Dark Souls 3 gehasst, bin wie wild durch die Level gelaufen und habe mich an Gegnern vorbeigemogelt. Ich war einfach nicht bereit, zu lernen was für Dark Souls 3 essenziell ist, weil ich das Game in meiner gewohnten, komfortablen Spielweise zocken wollte.

Hat mich das mehr Zeit gekostet? Ja. Hat es mich aufgeregt? Ja. Bezeichne ich DS3 dadurch als schlechtes Spiel oder als zu schwer? Ganz im Gegenteil! Die Schwierigkeit hat mir unvergessliche Momente beschert und auch wenn ich Dark Souls 3 nicht beendet habe, hat das Spiel damit einen einzigartigen Platz in meiner Erinnerung eingenommen.

Das Spiel sollte sich daher nicht für mich ändern, sondern ich meine Einstellung, oder akzeptieren, dass dieses Konzept nicht meinem Spielstil entspricht.

