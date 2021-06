Amazon Prime Day 2021: Die besten Gaming-Deals im Überblick

Amazon Prime Day: Hier findet ihr die besten Gaming-Deals

Heute startet der Amazon Prime Day – und ihr könnt euch in den nächsten 48 Stunden auf attraktive Gaming-Deals und Tech-Angebote freuen. Wir zeigen euch hier die Highlights des Shopping-Events.

Der Amazon Prime Day 2021 ist hier und als Prime-Mitglieder habt ihr ab jetzt die Gelegenheit, euch Spiele, Konsolen, Laptops Gaming-Zubehör und vieles mehr zu Schnäppchenpreisen zu sichern. Der Amazon Prime Day 2021 dauert insgesamt 48 Stunden vom 21. bis zum 22. Juni und wir halten euch hier über die besten Deals auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Amazon Prime Day!

Amazon Prime Day: Gaming-Highlights zum Schnäppchenpreis

Am Prime Day gibt es bei Amazon wieder eine bunte Auswahl an erstklassigen Gaming-Angeboten – für den PC, PS4/PS5, Xbox One / Xbox S/X und die Nintendo Switch. Von Spielen über Gaming-Mäuse, Monitore und Konsolen bis hin zu Laptops und Speichermedien. Bei dieser Auswahl findet ihr bestimmt das richtige Schnäppchen für euch.

Hier geht's zu den Gaming-Deals bei Amazon:

Amazon Prime Day 2021: Nur für Prime-Mitglieder

Damit ihr am Prime Day keine interessanten Deals verpasst, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft besitzen. Wenn ihr kein solches Abo habt, könnt ihr euch ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden.

Außerdem lohnt es sich für die Schnäppchenjagd, die Amazon-Kredikarte zu beantragen. Mit der Karte erhaltet ihr ein Startguthaben und obendrein 3 Prozent Cashback bei Amazon-Bestellungen.

Hier geht's zu Amazon Prime!

Weitere nützliche Tipps zu Gaming-Deals findet ihr in unserer Bilderstrecke:

