Skyrim: Durch "tragischen Todesfall" wird Spieler unglaublich reich

Der Tod eines guten Freundes ist das Beste, was einem Skyrim-Spieler passieren konnte. Hier erfahrt ihr, wie ihm das "tragische Unglück" mit einem Schlag unermesslich viel Gold verschafft.

Skyrim-Spieler erbt ein riesiges Vermögen

Der Reddit-Nutzer "refurbishedpixels" wurde durch den Brief, der ihn zum Milliardär machte, vollkommen überrascht. Jarl Balgruuf von Weißlauf teilte ihm dort mit, dass sein guter Freund "Aufstrebender Totenbeschwörer" tot aufgefunden wurde.

Offenbar war der unscheinbare Nekromant deutlich reicher, als sein Name vermuten lässt. In seinem Testament überlässt er dem Spieler 2052972800 Gold. Eine beeindruckende Summer, mit der "refurbishedpixels" zum mit Abstand reichsten Mann in The Elder Scrolls 5: Skyrim werden dürfte.

Der Jarl lässt es sich jedoch nicht nehmen, ein Zehntel des Betrages in seine eigenen Taschen fließen zu lassen. Mit diesen Steuereinnamen sollte Weißlauf eine neues goldenen Zeitalter erleben können.

Wie kam es zu dem Totenbeschwörer-Glitch

Der Verdacht liegt nahe, dass der Spieler den Totenbeschwörer selbst erschlagen hat. Warum also beschloss dieser ihn trotzdem in seinem Testament zu erwähnen und wie kam er überhaupt an so viel Gold?

Auch in den Kommentaren wird darüber diskutiert, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. "refurbishedpixels" gibt zu, dass er den "Organized Bandits"-Mod verwendet, der für mehr Abwechslung in Kämpfen sorgt. Ansonsten verspricht er, den Vorfall nicht manipuliert zu haben.

Der Nutzer "Yaroslavorino" vermutet, dass ein Feind mithilfe eines Zauberspruchs bekehrt wurde. Beim Tod des Nekromanten habe das Spiel ihm dann die gewaltige Menge an Gold zugewiesen, die er sogleich seinem neuen besten Freund vermachte. "refurbishedpixels" kann sich jedoch nicht erinnern, jemals einen Gegner auf diese Weise verzaubert zu haben.

Das Erbe eines Totenbeschwörers macht einen Skyrim-Spieler zum reichsten Mann in Himmelsrand. Habt ihr eine Vermutung, wie es zu dem Glitch kommen konnte?