Was hat Nintendo 2021 vor? Neue Switch-Spiele begeistern die Fans

Nintendo hat 2021 noch einige neue Switch-Spiele im Gepäck!

Anfang des Jahres hatten Switch-Spieler nicht viel zu lachen. Der Release-Plan der Nintendo Switch für 2021 war quasi leer. Das hat sich nach der E3 jedoch schlagartig geändert, wie eine neue Grafik eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Switch-Releases für 2021: Nintendo hat ordentlich nachgelegt

Im Februar 2021 hielt Nintendo eine kleine Direct ab, die zeigte, auf welche Spiele sich die Switch-Fans in der ersten Jahreshälfte 2021 freuen dürfen. Doch der Release-Plan fiel erstaunlich karg aus. Im Frühjahr erschienen nur wenige Hits – darunter etwa New Pokémon Snap, Super Mario 3D-World + Bowser's Fury oder Monster Hunter Rise.

Es schien so, als würde 2021 kein gutes Jahr für Switch-Spieler werden. Doch nach der E3-Präsentation von Nintendo waren diese Sorgen bei vielen Spielern schnell verflogen. Während des Livestreams kündigte Nintendo massenweise neue Spiele für die Handheld-Konsole an – ein Hochkaräter jagte den anderen.

Wie stark Nintendos Portfolio in der zweiten Hälfte des Jahres ist, hat Reddit-Nutzer ieatdragonz in einer kleinen Infografik zusammengefasst. Das Bild schlüsselt die geplanten Release für die zweite Jahreshälfte auf:

Die Fans in den Kommentaren zeigen sich begeistert und diskutieren fleißig, welche Spiele sie von Nintendo ebenfalls in naher Zukunft erwarten oder sich wünschen würden.

Nintendo Switch: Die Spiele-Hits für den Rest des Jahres

Neben Portierungen bereits bekannter Spiele, die auf anderen Konsolen erschienen sind, gibt es auch diverse Exklusivtitel in den kommenden Monaten. So erscheint noch im Juni Mario Golf: Super Rush, im Juli geht dann The Legend of Zelda: Skyward Sword HD an den Start.

Im September gibt es dann endlich wieder Futter für alle Fans von verrückten Minispiel-Sammlung – denn es erscheint WarioWare: Get It Together! Metroid Dread wird im Oktober veröffentlicht und teilt sich den Releasemonat mit Super Monkey Ball Banana Mania und Mario Party Superstars.

Kurz vorm Abschluss des Jahres gibt es im November mit Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle ein Remake für alle Fans der Taschenmonster-Reihe, den Release Shin Megami Tensei 5 dürften ebenfalls viele Spieler bereits herbeisehnen.

Im Dezember gibt es noch ein weiteres Remake für die Nintendo Switch. Die ersten beiden Teile der Advanced-Wars-Serie werden neu aufgelegt.

Weitere Switch-Hits, die noch 2021 erscheinen sollen, aber noch keinen festen Release-Termin haben:

Fatal Frame: Maiden of Back Water

Life is Strange: Remastered Collection

Disco Elysium: The Final Cut

Danganronpa: Decadence

Und auch für 2022 hat Nintendo gut vorgesorgt. Im kommenden Jahr sollen unter anderem Spiele wie Pokémon-Legenden: Arceus, Splatoon 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Hollow Knight Silksong und Mario + Rabbits: Sparks of Hope an den Start gehen.

Was sagt ihr zu den Switch-Releases für 2021? Freut ihr euch schon auf das restliche Spielejahr? Oder hattet ihr noch mehr oder andere Spiele für die Handheld-Konsole erhofft? Schreibt es uns auf Facebook in die Kommentare!