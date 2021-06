Die Xbox Series S ist am Prime Day bei Amazon im Angebot.

Amazon bietet euch am Prime Day heute noch zahlreiche attraktive Xbox-Deals an. Ihr könnt euch die neue Xbox Series S zum Beispiel günstig schnappen und dabei gleich noch ein paar stark reduzierte Spiele mitnehmen.

Der Prime Day ist in vollem Gange und Amazon bietet euch heute viele lohnenswerte Angebote für eure Xbox an – darunter auch Top-Bundles mit der Xbox Series S. Hier findet ihr die besten Xbox-Deals am Prime Day 2021.

Prime Day: Xbox Series S und Spiele zum Schnäppchenpreis

Lust auf eine brandneue Xbox Series S und ein paar Xbox-Spiele obendrauf? Dann solltet ihr euch die Xbox-Deals am Prime Day 2021 nicht entgehen lassen! Wir zeigen euch hier unsere Highlights der Aktion.

Xbox Series S

Xbox-Spiele

