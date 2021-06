Rückkehr nach 8 Jahren: Spieler feiern Shooter so sehr, selbst EA ist überrascht

Vierter Teil bekommt indirekte Hilfe durch die Enthüllung von Battlefield 2042. Bild: EA / Getty Images - Khosrork

Kaum ist der neue Battlefield-Ableger enthüllt worden, greift das Spiel einem alten Bekannten ungewollt unter die Arme. Genauer gesagt dem vierten Teil der Shooter-Reihe. Bei uns erfahrt ihr, was dahintersteckt.

Battlefield 4: Warteschlangen nach Serveransturm

Die Ankündigung von Battlefield 2042 auf der E3 2021 hat einen regelrechten Serversturm bei Battlefield 4 ausgelöst. Rückkehrer des beliebten Shooters wurden mit eingeschränkten Serverkapazitäten konfrontiert. Das wiederum führte zu unerwartetem Spielerstau inklusive Wartezeiten.

Um Spielern wieder schnelleren Zugriff zu ermöglichen, wirkt EA der Kapazitäten-Knappheit nun entgegen und erhöht kurzer Hand das Fassungsvermögen der Battlefield-4-Server. In einem Statement auf der Support-Seite erklärte das Unternehmen dazu:

Wir waren absolut überwältigt von eurer Begeisterung und euren Reaktionen auf die kürzliche Enthüllung von Battlefield 2042. Seither sind viele von euch zurück in Battlefield 4, um bereits einen Vorgeschmack auf die Rückkehr zur uneingeschränkten Kriegsführung zu bekommen. Wir haben eure Erfahrungen beobachtet und festgestellt, dass die Warteschlangenzeiten in der Region US-West viel länger waren als in anderen Regionen. Gute Neuigkeiten, wir haben die Serverkapazität für diese Region erhöht – ihr könnt weniger Wartezeiten und mehr Spielspaß erwarten. Wir werden die Wartezeiten weiterhin überwachen und bei Bedarf weitere Anpassungen vornehmen.

Battlefield 2042 - Standard Edition - [Playstation 5]

Modernes Setting in Battlefield 4

Warum sich ausgerechnet so viele Leute für Teil vier der Reihe interessieren, ist einfach zu beantworten. Dieser ist der bisher Letzte, der in einem modernen Kampfsetting inklusive Jets und modernen Schusswaffen angesiedelt ist. Neuere Ableger setzen sich thematisch mit den beiden Weltkriegen auseinander oder durchbrechen – wie Battlefield Hardline – das übliche Kriegsszenario vollständig.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch alle Games und Trailer von der E3 2021:

Battlefield 4 erschien am 29. Oktober 2013. Der kommende Ableger der Reihe feiert seinen Einstand am 22. Oktober und erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Gehört auch ihr zur Welle der Heimkehrer von Battlefield 4? Besucht uns gerne auf Facebook und lasst einen Kommentar da.