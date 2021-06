Konkurrenz für EA: Paralives könnte Die Sims 4 die Show stehlen

"Die Sims 4"-Spieler sollten aufhorchen: Paralives zeigt einen bombastischen Gameplay-Trailer. Bildquelle: Paralives, Getty Images/stockfour.

Die riesige Fangemeinde von Die Sims 4 sollte sich den brandneuen Gameplay-Trailer der vielversprechenden Alternative Paralives nicht entgehen lassen. Das Video zeigt einen beeindruckenden Baumodus und lässt den bisherigen Liebling dabei ganz schön alt aussehen.

Paralives macht es besser als Die Sims 4

Jeder Spieler und jede Spielerin von Die Sims 4 ist sicherlich schon einmal im Baumodus der Lebenssimulation verzweifelt. Das mittlerweile sieben Jahre alte Spiel hat so seine Macken. Da hängt es an der Stelle, die Tür lässt sich da nicht platzieren, und warum verdammt lässt sich die Ebene hier nicht erhöhen?

Was bei Die Sims 4 oftmals einem Kampf gleicht, sieht in einem neuen Gameplay-Video von Paralives kinderleicht aus. Das kleine Entwicklerteam hat sich ordentlich Gedanken gemacht und liefert brandneues Material, dass den Baumodus der aufkommenden Alternative schön demonstriert.

Am besten werft ihr in diesem Video selbst einen Blick auf die ansprechenden Möglichkeiten von Paralives:

Paralives: Baumodus-Gameplay

Paralives lässt Wohn-Träume wahr werden

Nachdem Paralives bisher nur mit kleinen Teaser-Trailern auf sich aufmerksam gemacht hat, bekommen die Spieler im Rahmen der E3 jetzt ordentlich Futter nachgeliefert. Die mittlerweile beachtlich gewachsene Fangemeinde kann sich auf echten Bau-Spaß freuen.

Das Gameplay im Bau-Modus verspricht eine einfache Anwendung und freie Möglichkeiten zur Gestaltung. Nachträgliche Veränderungen, wie höhere Wände, andere Ebenen oder kleinere Fenster, sind alles kein Problem. Allgemein scheint Paralives im Gegensatz zu Konkurrent Die Sims mehr Wert auf individuelle Gestaltung zu legen.

Von der Anzahl und dem Design der Sofakissen, bis zur Wahl von Bildmotiven und dessen Größe im Bilderrahmen, kann alles frei gewählt werden. Stühle lassen sich frei drehen und auch schief an einem Tisch platzieren und ebenso das Stapeln von Gegenständen, wie Tellern ist kein Problem.

Auch die Skalierung von Gegenständen ist besonders toll: ein zweiter Couchtisch, der kleiner ist und einen leicht anderen Farbton hat? Wird gemacht!

Es bleibt spannend, die Entwicklung von Paralives zu verfolgen. Offenbar hat das kleine Entwicklerteam große Ambitionen und Ideen und könnte endlich eine schöne Alternative zum altbekannten Die Sims 4 werden.

