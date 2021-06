Resident Evil 2 dreht komplett am Rad, wenn ihr Bosskämpfe meidet

Was passiert eigentlich, wenn man die Bosse links liegen lässt? Ein YouTuber hat es herausgefunden. (Bild: Capcom)

Die Bossgegner in Resident Evil 2 sind für viele Spieler ein echtes Highlight. Doch was passiert eigentlich, wenn man den Konfrontationen mit den zähen Widersachern komplett aus dem Weg geht? Ein YouTube-Video zeigt das kuriose Ergebnis.

Resident Evil 2 als Pazifist: Das passiert, wenn ihr die Bosse verschont

Mit dem Remake von Resident Evil 2 hat Capcom Anfang 2019 einen echten Hit gelandet. Sowohl alte Fans als auch neue Horror-Spieler hatten mit der Neuauflage des Survival-Klassikers viel Spaß.

Vor allem die Konfrontationen mit Mister X sowie die Bosskämpfe sorgten bei vielen Spielern oftmals für hohen Puls und Aufregung. Doch was würde eigentlich passieren, wenn ihr die Bosse gar nicht erst besiegt, sondern ihnen einfach aus dem Weg geht? Hat das Spiel darauf eine Antwort parat?

Der YouTuber LinkuGames hat es kurzerhand ausprobiert und das Ergebnis in Videoform festgehalten:

Direkt nach dem Startschuss der Bosskämpfe ließ er seine Widersacher einfach im Regen stehen. Dafür nutzte er Mods, die es ihm erlaubten, aus dem Bossareal zu fliegen und durch Wände zu gehen.

Was direkt auffällt: Die Bosse bleiben hartnäckig – obwohl sie oftmals keine Chance haben, den Spieler zu erreichen und ihm Schaden zuzufügen. Sie versuchen Wege zu finden, die jedoch versperrt sind. Sie sitzen in der Falle.

Der Fortlauf des Spiels wird davon in der Regel nicht beeinträchtigt, wie das YouTube-Video zeigt. Neue Cutscenes und Spielabschnitte können in der Regel problemlos geladen und absolviert werden. Das Kuriose: Kehrt man später in die Bossareale zurück, ist der jeweilige Bossgegner immer noch anzutreffen und versucht auch sofort euch anzugreifen.

Die Story und die Reaktionen eurer Charaktere passen sich verständlicherweise nicht an die geänderten Gegebenheiten an.

Achtung! Es folgt ein Spoiler zu den Bosskämpfen von Resident Evil 2 Remake

So reagiert Leon etwa im Fortlauf der Geschichte mit einem "Du bist immer noch nicht tot?" sehr überrascht darauf, dass Birkin nach der ersten Konfrontation noch einmal auftaucht – und das obwohl LinkuGames in seinem Playthrough Birkin während des ersten Bosskampf niemals zur Strecke gebracht hat.

Die Fans und Spieler feiern das Experiment des YouTubers in den Kommentaren und machen sich über die Geschehnisse lustig:

XY: „Birkin: Endlich, ein würdiger Gegner! Unser Kampf wird legenda...warte, wo zum Teufel gehst du hin? Komm zurück, das ist illegal!“

Emilia-tan: „Der Code und das Skript hatten wahrscheinlich einen Anfall, lol“

Was sagt ihr zum Experiment von LinkuGames? Findet ihr es erstaunlich, dass das Spiel noch immer relativ problemlos weitergespielt werden kann, wenn man die Bossgegner mit Cheats überspringt? Schreibt es uns gerne in die Facebook-Kommentare!