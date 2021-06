Final Fantasy: Neue Serie ist nichts für alle Fans

„Final Fantasy“-Fans haben Grund zur Freude aber nur eine bestimmte Gruppe. (Bildquelle: Getty Images / FYMStudio)

Eine neue Serie zu Final Fantasy ist in Planung – doch die Ankündigung spaltet die Fans. Während einige richtig Lust darauf haben, beschweren sich andere. Ob ihr zur Zielgruppe der Serie gehört und was bisher alles bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Was wird die neue Serie zu Final Fantasy?

Final Fantasy 9 gilt unter Fans bis heute als eines der besten Spiele der Erfolgsreihe. Nun soll der Fanliebling endlich seine erste Serien-Adaption bekommen. Dabei soll es sich um eine animierte Serie handeln, die Berichten zufolge jedoch ein ganz bestimmtes Publikum ansprechen soll.

Die Serie zum klassischen Rollenspiel soll für ein Publikum im Alter von 8 bis 13 Jahren produziert werden, wie Pierre Sissmann, CEO der adaptierenden Cyber Group Studios erzählt. Im Interview mit der Seite Kidscreen bestätigt dieser außerdem, dass die Produktion der Serie noch Ende diesen Jahres, oder zu Beginn des Jahres 2022 losgehen soll.

Wie viele Episoden die Serie haben wird und wie lang jede einzelne sein soll, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist jedoch, dass sich das Studio gemeinsam mit Square Enix an das Projekt wagt. Dies lässt vermuten, dass sich die Kinderserie nah an der Vorlage halten und den Kanon des Spiels respektieren wird.

Final Fantasy: Freuen sich Fans auf die Adaption?

Obwohl die animierte Serie ganz klar an Kinder adressiert sein soll, melden sich auch Erwachsene „Final Fantasy“-Fans begeistert zu Wort. Unter einem Reddit-Post schreiben einige Spieler zum Beispiel, dass sie sich die Serie anschauen werden, obwohl sie nicht zur Zielgruppe gehören. Immerhin sei das Spiel an sich auch eines der kinderfeundlichsten Games der Reihe, die Kombi aus Final Fantasy und Kinderserie passe also.

Andere kritisieren jedoch, dass die Themen aus Final Fantasy 9 zu deprimierend sein könnten für einige Kinder. Viele äußern auch ihren Unmut darüber, dass Square Enix sich noch nicht an ein Remake des Spiels gesetzt hat und stattdessen nun eine Kinderserie dazu produziert. Die Meinungen gehen bei diesem Thema anscheinend stark auseinander.

Von der „Final Fantasy“-Reihe wurden, laut Square Enix, weltweit über 154 Mio. Spiele verkauft. Dass sich also auch Serien-Produzenten für die beliebten Geschichten des Franchise interessieren, liegt auf der Hand. Doch Fans sehen die Sache zwiegespalten: Die eine Hälfte will sich die Serie zu Final Fantasy 9 nicht entgehen lassen, die andere kritisiert Square Enix für die Entscheidung. Auf welcher Seite steht ihr? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!