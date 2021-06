GTA San Andreas: Fan entwirft absolut bescheuertes Ende, das alle feiern

GTA San Andreas ist Kult. Ein Fan hat ein „verstecktes Ende“ der Handlung zusammengeschustert, für das er auf YouTube gefeiert wird. (Bild: Getty Images / Deagreez)

GTA San Andreas hat mittlerweile schon über 15 Jahre auf dem Buckel. Trotzdem gehört das Rockstar-Meiserwerk um Carl „CJ“ Johnson noch heute zur Grundausstattung vieler Spielesammlungen. Was nicht alle wissen: Auf YouTube existiert ein „alternatives Ende“ der Handlung, das viele Fans feiern.

GTA San Andreas – Fan bastelt schreibt die Handlung um

Achtung! Dieser Artikel enthält Spoiler über das Ende von GTA San Andreas.

Der YouTuber Deryon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Skript von GTA San Andreas gehörig auf den Kopf zu stellen. In einem Zusammenschnitt verschiedener Szenen zeigt er, wie ein alternatives Ende von San Andreas hätte aussehen können. Dabei klärt der GTA-Fan die Frage, was passiert wäre, wenn ihr die beiden Endgegner Big Smoke und Tenpenny direkt zu Beginn des Spiels umnieten würdet.

Zu sehen ist, wie sich CJ direkt am Anfang des Spiels auf sein BMX-Rad schwingt und Richtung Polizeistation radelt. Dort besorgt er sich erst eine Schrotflinte, um dann den Antagonisten des Spiels – Tenpenny – gemeinsam mit seinen korrupten Polizeikollegen umzulegen. Danach geht es Richtung Grove Street, um dem verräterischen Big Smoke den Garaus zu machen. Anschließend begibt sich CJ noch schnell zum örtlichen Friedhof, um seine Gang-Mitglieder über den Verrat des Drogenbarons aufzuklären und die Handlung damit abzuschließen.

Das Video ist dabei fast wie ein Tutorial aufgebaut – ein Trick, auf den einige Spieler vielleicht sogar hereingefallen sind. Leider handelt es sich dabei nicht um ein verstecktes Ende von GTA San Andreas. Auch nicht um einen superkrassen Speedrun, wie bei anderen YouTubern. Die meisten Zuschauer feiern Deryon trotzdem für das Video – viele schreiben Dinge wie „mein Beileid an alle, die das wirklich ausprobiert haben“.

Andere witzeln darüber, dass sie mit diesem Ende nicht ewig dem bekloppten Zug hätten hinterherjagen müssen. Das ist wiederum eine Anspielung auf eine bockschwere Mission des Spiels, bei dem ihr auf einem Motorrad einen Güterzug verfolgen müsst. Scheitert ihr, tadelt euch Big Smoke mit dem Satz „Alles wir tun mussten, war an dem bescheuerten Zug dran zu bleiben, CJ!“ (im Original: „All we had to do was follow the damn train CJ!“).

Die Grand-Theft-Auto-Community lässt auch die älteren Spiele nicht aussterben. Das wohlige Gefühl der Nostalgie bleibt dadurch stets erhalten. Welcher GTA-Serienteil ist euer Favorit? Und habt ihr GTA San Andreas gespielt? Schreibt uns eure Meinung gern via Facebook!