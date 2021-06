Minecraft könnte das beste Sonic-Spiel seit Jahren sein

Minecraft: Sonic-DLC sieht großartig aus.

Minecraft ist zweifellos eines der vielseitigsten Spiele der Welt – dass ihr darin jetzt dank eines DLCs aber sogar als Sonic durch nostalgische Level rasen könnt, wird trotzdem viele Spieler überraschen.

Sonic feiert heute seinen 30. Geburtstag und gibt sich zu diesem Anlass in einem umfangreichen Gratis-DLC für Minecraft die Ehre. Ihr könnt den blauen Wirbelwind und seine Freunde damit wieder einmal in rasantem Tempo durch Level jagen, Gegner besiegen und Ringe sammeln lassen – nur eben im typischen Minecraft-Look. Der "Sonic x Minecraft"-DLC ist ab jetzt im Minecraft Marketplace verfügbar und sieht nicht nur für Sonic-Fans fantastisch aus.

Sonic-DLC in Minecraft: Das Runde muss ins Eckige

Auch wenn Sonics Spin-Attacke, die Loopings und die Ringe in der blockigen Minecraft-Optik ungewohnt aussehen, bietet der Sonic-DLC ein sattes Paket an neuen Spielmöglichkeiten an: Ihr könnt durch prozedural generierte Level, die an klassische Welten wie die Green Hill Zone oder die Chemical Plant Zone angelehnt sind, um die Wette rasen.

Schaut euch hier den Trailer zum Sonic-DLC in Minecraft an:

Dabei könnt ihr Ringe sammeln, Challenges freischalten und altbekannte Gegner aus den Sonic-Spielen besiegen. Ganz ehrlich: So gut sah ein Sonic-Spiel schon länger nicht mehr aus.

Der Sonic-DLC kostet 1340 Minecoins – umgerechnet sind das etwa 7,99 Euro.

Minecraft-DLC: Sonic macht es Mario nach

Mit dem brandneuen DLC folgt Sonic (unter anderem) dem Vorbild von Super Mario, der bereits 2016 sein Minecraft-DLC erhalten hat. Sonics Auftritt scheint allerdings noch etwas umfangreicher zu sein.

Für Sonic-Fans kann der DLC auf jeden Fall die Wartezeit auf das nächste vollwertige Spiel des blauen Igels überbrücken: 2022 soll ein neues Abenteuer in die Läden kommen. Es bleibt in Anbetracht seiner seit Ende der 90er äußerst unbeständigen Videospielgeschichte nur zu hoffen, dass es an den Charme des Minecraft-DLCs anknüpfen kann.

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr die Grafik in Minecraft so richtig aufpeppen könnt:

