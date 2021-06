Pokémon Go entfernt beliebtes Feature – 50.000 Fans protestieren

Pokémon-Go-Fans ärgern sich über neue Maßnahmen von Niantic. (Bildquelle: Halfpoint_Images, Getty Images)

Entwickler Niantic hat bekannt gegeben, dass Features aus Pokémon Go entfernt werden sollen. Dabei trifft es einige besonders beliebte Aspekte, die 2020 eingeführt wurden. Fans laufen online gegen die Maßnahmen Sturm.

2020 musste Entwickler Niantic wegen der Corona-Pandemie einige Änderunge im Gameplay von Pokémon Go implementieren. Spieler reagierten äußerst positiv auf die neuen Funktionen. Doch nun will Niantic einige der beliebtesten Features wieder rückgängig machen – sehr zum Ärger der Fans.

Pokémon Go: Spieler protestieren gegen Roadmap

In einem Post auf Pokémon Go Live hat sich Niantic an die Spieler des populären AR-Spiels gewendet und die Roadmap für die kommenden Änderungen bekannt gegeben. Unter anderem soll zum Beispiel die Distanz für Interaktionen im PokéStop und im Gym wieder auf die Vor-Corona-Situation reduziert werden – was Spieler wieder zu mehr Bewegung außerhalb ihrer Wohnung und potenziellen Aufeinandertreffen mit anderen Trainern zwingen würde. Doch genau diese Maßnahme sorgt bei Fans für den meisten Ärger.

Mit einer Online-Petition fordern Gamer Niantic auf, die geplanten Schritte nicht zu vollführen, sondern die Distanzbedinungen weiterhin beizubehalten. Bisher haben bereits über 50.000 Menschen unterschrieben und auch auf Reddit sind die Gemüter merklich erhitzt. Neben der Reduzierung der PokéStop-Distanz stehen auch die verringerte Wirkung von Rauch und die selteneren Geschenke von euren Pokémon-Buddies in der Kritik.

Pokémon Go: Lässt sich Niantic umstimmen?

Während die neuen Vorgaben zuerst in den USA und Neuseeland eingeführt werden sollen, sind sie auch für alle anderen Regionen geplant – allerdings den jeweiligen Pandemie-Zuständen entsprechend. Um Spielern die Änderungen etwas schmackhafter zu machen, hat Niantic in der Roadmap ebenfalls einige Entdeckungs-Boni angekündigt.

Ob der Entwickler jedoch mit einer solch lautstarken Protestwell gerechnet hat, ist unklar. In jedem Fall haben die Spieler eindeutig Position dazu bezogen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob Pokémon Go die unpopulären Änderungen durchsetzt oder doch noch zurücknimmt.

Was haltet ihr von den Plänen von Niantic? Spielt ihr Pokémon Go noch oder habt ihr es während der Pandemie fallen lassen?