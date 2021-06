PlayStation-Spieler verliert Games durch fiesen Bug – Sony hilft nicht

Ein fieser Bug kostete einem PlayStation-Spieler zwei seiner Lieblings-Games (Bild: Pixabay – InspiredImages / Getty Images – Koldunova_Anna; Voyagerix)

Nach 6 Jahren PS Plus gibt ein PlayStation-Spieler auch Sonys zweitem Abo-Dienst eine Chance – mit fiesen Folgen. Nach der Rückkehr zum alten Abo-Service sind seine Lieblingsspiele plötzlich verschwunden – und der Kundensupport stellt sich quer.

PlayStation-Bug löscht Lieblingsspiele: Gamer trifft auf großes Problem

Auf Reddit macht gerade die Geschichte des Nutzers Monkey_Bowl die Runde. Der PlayStation-Spieler beschreibt in einem Thread, wie ein Bug seine Lieblingsspiele aus seiner Spielebibliothek löschte.

Von 2013 bis 2019 war er Abonnent von PS Plus – Sonys Online-Abo-Service für die PlayStation-Konsolen. Erst 2019 gab er PS Plus den Laufpass und abonnierte stattdessen Sonys zweiten Abo-Service PS Now, ein PlayStation-Spiele-Abo.

12 Monate PS Now bei Amazon kaufen

Nach zwei Jahren kündigt er sein PlayStation-Now-Abo und kehrt zurück zu PS Plus. Als er einen Blick in seine Spielebibliothek wirft, fällt ihm jedoch auf, dass dort zwei seiner Lieblings-Games fehlen: Borderlands: The Handsome Collection und Rebel Galaxy.

Er stellt fest, dass die beiden Spiele sowohl Teil der Gratis-Spiele von PS Plus waren, aber auch zum aktiven Portfolio von PS Now gehören. Seine Vermutung: Da er die beiden Spiele während seiner PS-Now-Abo-Phase heruntergeladen und gespielt hatte, wurden die PS-Plus-Spielelizenzen quasi überschrieben.

Die Folge: Die Spiele sind für ihn nicht mehr über seine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft aufrufbar. Ganz klar ein fieser Bug, der von ihm entdeckt wurde.

Wie viele der besten PS4-Spiele habt ihr schon gespielt?

PlayStation 4 | Die 7 besten Spiele

Fehlende PS-Plus-Spiele: Sony-Support will nicht helfen

Mit seinem Problem wendet er sich an Sony-Support und weist laut eigener Aussage sogar nach, dass er sich die beiden Spiele damals während der PS-Plus-Gratis-Aktionen gesichert hat. Die Mitarbeiter stellen sich jedoch quer – sie weigern sich, die entsprechenden Lizenzen wieder zu reaktivieren.

Monkey_Bowl ist über die Reaktion des Kundenservice verärgert. Schließlich weist Sony auf der offiziellen Webseite darauf hin, dass Spieler, deren PS-Plus-Abonnements auslaufen und sie zu einem späteren Zeitpunkt reaktivieren, wieder Zugriff auf die Inhalte erhalten, die sie zuvor über PS Plus erworben haben.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

PlayStation-Spieler, die ebenfalls von einem Sony-Abo-Service zum anderen wechseln wollen, sollten auf jeden Fall ihre Spielebibliothek im Auge behalten. Ob es sich bei dem Bug um einen Einzelfall handelt oder auch andere Spieler davon betroffen sind, ist bislang nämlich nicht bekannt.