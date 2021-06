Ghost of Tsushima: Neues Detail könnte Sonys geheime Pläne verraten

Ghost of Tsushima: Plant Sony etwa eine Überraschung?

Ein neues Design der Spielehülle vom PS4-Hit Ghost of Tsushima heizt die Gerüchteküche an. Ein vielsagender Schriftzug ist auf der Hülle nun abwesend und sorgt so gleich für zwei verschiedene Fan-Theorien.

Ghost of Tsushima war einer der Spiele-Hits von 2020. Das Samurai-Abenteuer erschien für die PlayStation 4 und war eines der populärsten Exklusiv-Games der Plattform. Eine subtil veränderte Spielehülle lässt nun Raum für Spekulationen, ob diese Exklusivität auch in Zukunft bestehen wird.

Ghost of Tsushima: Nur auf PlayStation?

Auf den amerikanischen Seiten von Amazon und PlayStation Direct wurde Ghost of Tsushima mit einer neuen Spielehülle gesichtet. Das Motiv ist bei beiden Shops zwar noch das alte, doch der Schriftzug "Only on PlayStation" ist bei beiden im Gegensatz zur aktuellen Version verschwunden.

Fans fragen sich nun natürlich, was hinter dieser neuen Hülle steckt: Wurde der Schriftzug möglicherweise entfernt, weil Sony mit Ghost of Tsushima einen weiteren PC-Port in Arbeit hat?

Ghost of Tsushima: Kommt der PC-Port?

In der Vergangenheit hat Sony bereits bei Horizon: Zero Dawn und bei Days Gone den Schriftzug entfernt, als der PC-Port für die beiden ehemaligen Exklusiv-Spiele in Angriff genommen wurde. Ghost of Tsushima würde sich damit also in eine illustre Riege einreihen.

Allerdings hat Sony auf das Label ebenfalls bei einigen Spielen verzichtet, die sowohl für die PS4 als auch die PS5 erschienen sind – Spider-Man: Miles Morales ist ein Beispiel dafür. Es könnte also auch darauf hindeuten, dass Sony das Samurai-Abenteuer als PS5-Version releasen möchte.

Was wirklich dahintersteckt, wird sich leider erst durch eine Stellungnahme von Sony aufklären. Bis dahin hat die Gerüchteküche aber mit dem mysteriösen Verschwinden des Schriftzugs auf der "Ghost of Tsushima"-Hülle ordentlich neues Futter erhalten.

Was haltet ihr von dem Gerücht zu Ghost of Tsushima? Würdet ihr das Spiel gerne einmal auf eurem PC zocken? Und welche anderen PS4-Spiele sollte Sony als PC-Port entwickeln? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!