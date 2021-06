Gaming-Verbrechen: Mutter wirft 500.000 Dollar-Schatz weg

Mutter entsorgt teure Spiele. Bildquelle: Getty Images/ Pheelings Media/ ARTYuSTUDIO/ choness

Ein Gamer aus New York erlebt einen schrecklichen Verlust. Seine Mutter entsorgt seine unfassbar wertvollen Spiele und Konsolen. Insgesamt soll die Sammlung über 500.000 US-Dollar wert gewesen sein.

Teure Videospielsammlung wird von Mutter entsorgt

Auf Twitter beklagt ein Gamer aus New York den Verlust seiner Videospielsammlung. Wie VG 247 berichtet, scherzt er in einem inzwischen gelöschten Tweet, dass er jetzt jemanden umbringen müsse. Seine Mutter habe die komplette Kollektion bereits vor eigenen Jahren in den Müll geworfen.

Teil der Sammlung seien über 500 Spiele für die PlayStation 1 gewesen, von denen die Hälfte noch original verpackt gewesen sei. Auch seltene Retro-Konsolen sind den Aufräumarbeiten zum Opfer gefallen. Laut eigenen Angaben sei die Kollektion mehr als 500.000 US-Dollar wert gewesen:

"Heute habe ich herausgefunden, dass sie mein Atari, Coleco, Intelli, Famicom, S Famicom, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive, Master System und praktisch jedes System und Spiel, dass ich nicht mitgenommen habe, aus dem Haus geworfen hat."

Kommunikation ist alles

Der Sammler hätte den Wert der Spiele und Konsolen besser mit seiner Mutter besprechen sollen, bevor er sie als zusätzlichen Lagerplatz einplant. Für Unwissende wirken die alten Plastikboxen ansonsten nur wie nutzloser Elektroschrott.

Als ob der Verlust nicht bereits schlimm genug wäre, habe seine Mutter auch sein Schlagzeug, seine Skateboards sowie eine große Comic-Sammlung entsorgt. Die Familie sollte definitiv an ihrer Kommunikation arbeiten.

Ein Sammler verliert Spiele und Konsolen im Wert von über 500.000 US-Dollar. Seine Mutter hat sie in den Müll geworfen.