Neuer Battlefield-2042-Modus geleakt: Fans finden ihn zu schön, um wahr zu sein

Jetzt heißt es Daumendrücken, damit dieser geleakte Modus für Battlefield 2042 auch kommt. Bildquelle: Electronic Arts, Getty Images/Khosrork.

Ein YouTuber nennt pikante Details zum nach wie vor geheimen Modus zum kommenden Battlefield 2042. Fans der Shooter-Reihe sind total aus dem Häuschen – so sehr, dass sie nicht glauben können, dass sie wahr sind.

Mit der Ankündigung zu Battlefield 2042 hat EA viele Spieler glücklich gemacht, doch auch der Verzicht auf eine Singleplayerkampagne hat für Aufsehen gesorgt.

Der reine Multiplayer-Spaß wird ganze drei Modi haben, zwei davon sind schon enthüllt, bei einem hält sich EA noch bedeckt. Der Leaker Tom Henderson hat jetzt in einem YouTube-Video interessante Informationen zum noch geheimen Modus zum Shooter enthüllt. In der Vergangenheit hatte Henderson bereits verlässliche Leaks über Battlefield bekannt gegeben.

Den Trailer zu Battlefield 2042 noch nicht gesehen? Schaut euch das Video zum Shooter gleich an:

Battlefield 2042: Official Reveal-Trailer

Laut seiner Aussage sollen sich vor allem alte Veteranen über den neuen Modus freuen. Dieser soll ein Battlefield Hub sein, in dem die Spieler erneuerte Maps von alten Teilen werden spielen können.

Nach einem freien Sandbox-System könnt ihr euch also in aller Ruhe auf beliebten Schauplätzen der Reihe austoben. Und es bleibt nicht nur bei den Maps allein – diese enthalten die Fahrzeuge und Waffen der alten Spiele, nur wird die Engine von Battlefield 2024 die alten Gefilde ordentlich aufhübschen.

Der neue Modus legt dabei den Fokus nicht auf ein kompetitives Erlebnis, sondern ist als Spaß-Modus zu verstehen, in dem ihr ordentlich Chaos stiften könnt.

Henderson verliert auch ein Wort über die bereits bekannte Hazard Zone: diese könnte ähnlich wie es Konkurrent Call of Duty mit Warzone vorgemacht hat, ein "Free to Play"-Modus werden.

Fans der Battlefield-Reihe feiern den möglichen neuen Modus für Battlefield 2042 auf Reddit und malen sich schon etliche spaßige Szenarios aus, die einer GTA-Online-Lobby gleichen. So schreibt Mr420:

„Für mich ist das der Wahnsinn. Wenn der Hub so wird, wie gesagt, kann ich mir den Wiederspielwert kaum vorstellen. Stellt euch vor, ihr fliegt mit einem Zero um den Tower von Shanghai und schießt dann Raketen in einen Battlewalker von 2142. Ich meine, WTF! Das ist der totale Wahnsinn!“