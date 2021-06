Wer schnell ist, kann gerade Witcher 1 kostenlos abstauben

Spielt das erste Abenteuer des legendären Hexers – jetzt kostenlos bei GOG.

Wer das erste Abenteuer des berühmten Hexes noch nachholen möchte, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Der "Gold Old Games"-Store verschenkt die The Witcher: Enhanced Edition - wenn ihr zwei Bedingungen erfüllt.

Manche PC-Spieler werden sich vielleicht erinnern: Oktober 2007 betrat der legendäre Bestientöter mit The Witcher das erste Mal das Videospielterrain. Mit The Witcher 2 kamen auch "Xbox 360"-Spieler in den Genuss der Fantasy-Saga und ab The Witcher 3 - Wild Hunt waren auch die "PlayStation 4"-Spieler mit von der Partie.

Wer immer noch nach einem guten Einstieg in diesen Koloss von Videospielreihe sucht oder einfach in die alten Tage zurückreisen möchte, sollte sich die aktuelle GOG-Aktion nicht entgehen lassen, bei dem ihr die The Witcher: Enhanced Edition kostenlos abstauben könnt. Und so funktioniert es laut GOG:

„Spieler müssen dafür einfach nur den GOG GALAXY-CLIENT installieren und ein Konto anlegen. Danach in der Ansicht "Kürzlich" auswählen und das Banner ganz oben anschauen. Wer auf die Schaltfläche für Gewinnspiele klickt, gibt sein Einverständnis, von uns regelmäßig über Neuigkeiten, Updates und tolle Angebote auf GOG informiert zu werden.“

Spielt Geralt als Jungspund:

Anschließend bekommt ihr eure digitale Kopie des ersten Hexer-Abenteuers. Allzu lange warten solltet ihr aber nicht - die GOG-Aktionen sind zeitlich begrenzt. Was meint ihr? Zugreifen oder nicht zugreifen? Oder habt ihr die Witcher-Teile schon so oft durchgespielt, dass ihr eigentlich mehr Lust auf ein The Witcher 4 habt?