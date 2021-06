Großer PS4-Sale: Von 3 bis 25 Euro – Wir haben die besten Angebote gefunden

Saints Row: The Third Remastered ist ebenfalls gerade günstig im PS4-Sale zu bekommen.

Ihr habt gerade keine Ahnung, was ihr spielen sollt? Kein Problem, in den aktuellen PS4-Sales findet sich bestimmt etwas Cooles für euch. Und wisst ihr was? Ihr müsst nicht einmal großartig suchen, das haben wir bereits für euch getan.

Die besten PS4-Angebote

Die nächsten PS4-Sales sind am Start und bieten euch die perfekte Gelegenheit, dutzende Blockbuster, Meisterwerke und Geheimtipps nachzuholen. Während ihr über den oberen Button direkt zum gesamten Angebot gelangt, haben wir hier für euch die wohl interessantesten PS4-Schnäppchen aufgelistet:

Jedes Genre, jeder Spielertyp, jeder Geschmack – in den aktuellen PS4-Sales werdet ihr bestimmt fündig. Viel Zeit habt ihr allerdings nicht mehr, die beiden Sales gehen nämlich nur noch bis zum 8. Juli. Also macht euch auf die Schnäppchenjagd!

Diese Spiele gehören auf den PS4-Olymp – oder findet ihr nicht?

Saints Row 3 als Remaster, Persona 5, The Evil Within oder doch endlich Witcher 3 nachholen? In den aktuellen PS4-Sales könnt ihr euch mit ordentlich Spiele-Munition für eure Konsole eindecken. Und sollte nichts dabei sein, auch nicht schlimm! Der nächste PS4-Sale kommt bestimmt, zu dem wir euch auch wieder die besten Angebote heraussuchen werden.