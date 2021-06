Geralt baut Dörfer: Brutales PC-Spiel mixt The Witcher mit Strategie

In einem neuen Aufbauspiel gibt es riesige Monster. Allerdings müsst ihr ohne Hexer auskommen.

The Witcher 3: Wild Hunt hat bereits bewiesen, dass die slawischen Folklore perfekt zu düsteren Spielen passt. In einem neuen Aufbauspiel auf Steam müsst ihr ein Dorf errichten und die Bewohner vor den Monstern beschützen.

Neues Spiel auf Steam ist ein Mix aus Aufbau und The Witcher

Düstere Wälder, verstörende Monster und weit und breit kein Hexer in Sicht. In dem Abenteuer-Strategiespiel Gord ist es stattdessen eure Aufgabe, für das Überleben eures Stammes zu sorgen. Der polnische Entwickler Covenant orientiert sich für die Fantasywelt an der slawischen Mythologie. Darüber hinaus wurde das Studio von einem ehemaligen "CD Projekt Red"-Mitarbeiter gegründet, der auch an The Witcher 3: Wild Hunt gearbeitet hat.

In Gord liegt ein großer Fokus Fokus auf den einzelnen Bewohnern eures Stammes. Die Steam-Produktseite kündigt an, dass sich jeder Aspekt im Leben der Siedler auf ihre geistige Gesundheit auswirkt. Krankheit, Hunger und Monsterattacken können dafür sorgen, dass sie zusammenbrechen oder sogar fliehen. Der Ankündigungstrailer zeigt außerdem, dass die Siedler individuelle Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten besitzen:

Hier könnt ihr einen Blick auf die düstere Welt aus Gord werfen:

Wann erscheint Gord?

In der düsteren Fantasywelt von Gord wimmelt es nur so von Gefahren, die den Stamm bedrohen. Ihr könnt die Bewohner schützen, indem ihr Wälle und Palisaden errichtet, aber auch indem ihr zu den Göttern betet. Mit ihrer Gunst könnt ihr die bedrohlichen Bestien auch selbst kontrollieren und gegen eure Feinde richten. Neben der Verteidigung der eigenen Festung gilt es auch die Umgebung zu erkunden und prozedural generierte Herausforderungen zu meistern.

Auch wenn Gort nach einer spannenden Mischung aus Aufbauspiel und slawischer Folklore klingt, müsst ihr euch noch eine ganze Weile gedulden. Auf Steam wird aktuell nur eine Veröffentlichung im Jahr 2022 angegeben.

Wenn ihr lieber selbst Monster erlegt, könnt ihr euch hier The Witcher 3: Wild Hunt ansehen:

Der Trailer zu Gord verspricht eine düstere Fantasy-Welt, die an The Witcher 3: Wild Hunt erinnert.