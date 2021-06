Epic Games: Spieler können 2 coole Rennspiele kostenlos abstauben

Für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store: das Rennspiel Horizon Chase Turbo!

Die nächste Lieferung mit Gratis-Spielen ist im Epic Games Store eingetroffen, welche vor allem Rennspiel-Fans sehr freuen sollte. Das Angebot ist allerdings nur für kurze Zeit gültig. Darüber hinaus ist auch schon das nächste kostenlose Spiel bekannt.

Epic Games verschenkt Rennwagen und Hochgeschwindigkeits-Igel

Exklusive Spiele, große Sales, wöchentliche Gratis-Spiele: Der Epic Games Store bietet PC-Spielern mehrere Vorteile. Gerade die kostenlosen Spiele sind definitiv einen Blick wert, mal sind Blockbuster, mal interessante Geheimtipps dabei. Aktuell könnt ihr direkt über den Epic Games Store zwei Rennspiele herunterladen. Diese Spiele sind bis zum 1. Juli dort verfügbar:

Danach geht es direkt mit einem mysteriösen Rätselspiel in einem Hotel weiter, das ihr vom 1. bis zum 8. Juli kostenlos abstauben könnt:

In den nächsten zwei Wochen kommen Rennspiel-Fans, Rätsel-Knacker und Gratis-Jäger im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Übrigens: Sonic Mania könnt ihr auch auf der PS4 zocken:

Sonic Mania Plus

