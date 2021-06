Breath of the Wild 2: Fans knacken Geheimnis im neuen Trailer

Fans entlarven ein großes Geheimnis des neuen Trailers zu Breath of the Wild 2. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / metamorworks)

Der neueste Trailer zum Sequel zu Breath of the Wild hat Fans nicht nur ein paar Fragen zum Setting und neuen Gameplay-Mechaniken beantwortet, sondern auch neue Fragen aufgeworfen. Eines dieser Mysterien wurde nun von der Zelda-Community gelöst – und sorgt für wilde Fan-Theorien.

Breath of the Wild 2: Welches Geheimnis wurde gelüftet?

Knapp zehn Tage ist es nun her, dass Nintendo auf der E3 endlich Neues zu dem Sequel zu Breath of the Wild gezeigt hat. Von schwebenden Inseln in den Wolken bis hin zu neuen Modulen, wie einen Flammenwerfer, gab es darin für Fans der Reihe einiges Interessantes zu entdecken.

Den neuen Trailer zu Breath of the Wild 2 könnt ihr euch hier noch mal ins Gedächtnis rufen:

Doch neben ein paar neuen Features und Veränderungen in Hyrule, die es zu bestaunen gab, warf der Trailer auch neue Fragen auf. So wunderten sich Fans zum Beispiel darüber, was die anscheinend rückwärts gespielte Musik zu Beginn des Trailers heißen könnte: Welche Melodie hören wir dort eigentlich?

Der YouTube-Kanal TAHK0 liefert nun die Antwort. In einem Video vergleicht dieser nämlich die Musik des Trailers im rückwärts gespielten Zustand mit Musik aus dem ersten Breath of the Wild. Genau genommen mit der Musik, die im Hintergrund zu hören ist als Link die Legende und Prophezeiung von Ganon zu Beginn des Spiels erzählt bekommt.

Aber hört selbst:

Was hat das für Breath of the Wild 2 zu bedeuten?

Anscheinend wird Ganon, bzw. Ganondorf, eine größere und präsentere Rolle im Sequel spielen. Damit würde auch die Fan-Theorie Sinn ergeben, dass es sich bei der wiedererweckten Leiche, die Zelda und Link in den bisherigen Trailern entdecken, um Ganondorf handeln soll.

Das Spiel könnte also in eine etwas düstere Richtung einschlagen, was manchen Fans gefallen – und anderen übel aufstoßen – könnte. In den Kommentaren unter dem YouTube-Video spinnen Fans schon neue Theorien zur Handlung in Breath of the Wild 2.

Viele hoffen auf einen Zeitreise-Plot, in dem Ganon versucht die Prophezeiung rückgängig zu machen, indem er die Zeit zurückdreht. Auch die fliegenden Inseln erinnern ein wenig an The Legend of Zelda: Skyward Sword, dessen Remake am 16. Juli für die Switch erscheinen soll. Könnte Breath of the Wild 2 zur selben Zeit oder kurz danach spielen?

Spätestens wenn wir Breath of the Wild 2 selbst anspielen können, sind wir hoffentlich schlauer. Nintendo bemüht sich um einen Release im nächsten Jahr. Ob sie das schaffen, steht noch aus. Bei uns bleibt ihr aber auf dem neuesten Stand der Dinge.