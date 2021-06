Steam Summer Sale: Spiele bis zu 90 Prozent reduziert – die 12 besten Deals

Der Steam Summer Sale 2021 geht an den Start! Hier erfahrt ihr das Datum und die besten Angebote. (Bild: 20th Century Fox / Futurama)

Es ist wieder soweit! Steam hat die Spendierhosen an und bewirft euch mit einem Gaming-Schnäppchen nach dem anderen. Einige Spiele sind sogar um bis zu 90 Prozent reduziert – Zugreifen lohnt sich also! Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zum diesjährigen Steam Summer Sale.

Steam Summer Sale 2021 – von wann bis wann?

Der Steam Summer Sale – oder wie er dieses Jahr heißt: „die Steam-Sommeraktion“ – ist gestern, am 24. Juni gestartet und läuft bis Donnerstag, den 8. Juli um 19 Uhr. Dabei winken verlockende Angebote – einige Spiele sind sogar um satte 90 Prozent herabgesetzt. Außerdem gibt es einige Bundle-Angebote, bei denen ihr gleich mehrere Games abstauben könnt. Wenn ihr also neues Futter für eure Steam-Bibliothek sucht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen!

Vom kleinsten Indie-Game bis hin zum großen Topseller – auf euch warten tausende Angebote. Schon auf der Startseite winken viele Schnäppchenpreise:

Auch neuere Erscheinungen winken mit Sonderrabatten. So könnt ihr beispielsweise beim grandiose Koop-Abenteuer It Takes Two aktuell 25 Prozent sparen. Und das Tolle dabei – wenn ihr das Spiel kauft, könnt ihr dank dem Friends Pass einem eurer Freunde einen kostenlosen Key zukommen lassen. Für knapp 30 Euro ein unschlagbarer Preis – besonders dann, wenn man die vielen positiven Bewertungen bedenkt. Im Test konnte It Takes Two auch unsere Kollegen bei GIGA GAMES überzeugen und sahnte 9.2 von 10 Punkten ab.

Die absoluten Knaller bilden aber die Rabatte für PAYDAY 2 (schlappe 0,99 Euro) und die Lego Batman Trilogie (erhältlich für 4,99 Euro) – nur einige Beispiele für Games, die aktuell um 90 Prozent reduziert sind. Dontnots mehrfach ausgezeichnetes Story-Game Tell Me Why könnt ihr euch bis Ende Juni sogar kostenlos sichern.

Für besonders ambitionierte Schnäppchenjäger empfehlen wir außerdem einen Blick auf die Seite steamdb.info. Hier seht ihr alle Angebote auf einen Blick und könnt sie nach verschiedenen Kriterien filtern. Behaltet besonders die Spiele auf eurer Wunschliste im Auge – die Preise können sich während der Aktion auch noch ändern.

Der allseits beliebte Steam-Sale feiert wie jedes Jahr sein Comeback. Tausende Spiele sind drastisch reduziert und viele Bibliotheken werden immer voller. Doch was ist mit euch? Habt ihr auch auf den Steam-Sale gewartet? Und werdet ihr euch das eine oder andere Spiel gönnen? Oder seid ihr aktuell wunschlos glücklich? Schreibt uns eure Meinung gern via Facebook!