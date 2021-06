Prime Gaming: Gratis-Spiele und exklusive Inhalte im Juli

Prime Gaming: Die besten Gratis-Inhalte im Juli.

Der Prime Day war schon im Juni, aber auch Juli könnt ihr euch bei Prime Gaming über Gratis-Games und kostenlose Exklusiv-Inhalte für eure Lieblingsspiele freuen. Wir sagen euch, was euch diesen Monat erwartet.

Mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft erhaltet ihr jeden Monat bei Prime Gaming Zugriff auf attraktive Gratis-Spiele für den PC sowie eine große Auswahl an exklusiven Ingame-Inhalten für aktuelle Top-Spiele. Hier findet ihr den Überblick über die besten Angebote im Juli 2021.

Prime Gaming im Juli: Kostenlose Games und Inhalte für Mitglieder

Prime-Mitglieder können sich im Juli wieder über eine Flut an neuen Gaming-Boni freuen. Dazu zählen diesen Monat sechs abwechslungsreiche Vollversionen für den PC sowie zahlreiche exklusive Inhalte wie Skins, Ingame-Währung und weitere Items. Zu den Highlights zählt ohne Frage das actionreiche Point-&-Click-Adventure Batman: A Telltale Game Series – The Enemy Within, das ihr euch komplett gratis schnappen könnt.

Das sind eure Gratis-Games im Juli:

Batman: A Telltale Game Series – The Enemy Within

RAD

The Wanderer: Frankenstein's Creature

Tales of the Neon Sea

Automachef

Portal Dogs

Bis zum 1. Juli habt ihr außerdem noch die Chance, euch die Gratis-Games aus dem vorherigen Monat zu sichern – alle Infos dazu findet ihr in unserer Übersicht über das Prime-Gaming-Angebot im Juni.

Bei den exklusiven Inhalten für eure Spiele sind diesen Monat ebenfalls wieder einige starke Überraschungen mit dabei:

Assassin's Creed: Valhalla – Holt euch im Juli das Druidic-Settlement-Bundle, das Black-Raven-Settlement-Pack, das Mystical-Settlement-Pack und fünf XP-Booster (für eine Stunde).

League of Legends: Holt euch am 1. Juli, 12. Juli und 22. Juli Mystery-Skin-Shards für das MOBA

Valorant: Holt euch das Jubiläums-Paket mit einer exklusiven EP 2 - Formation Player Karte

In unserem Video zeigen wir euch die Spiele-Highlights 2021:

Wie findet ihr das Prime-Gaming-Angebot im Juli? Auf welches der Spiele freut ihr euch am meisten?