11 Spiele, die ihr als allerletztes nachholen werdet

Irgendwann mal: spieletipps-Leser Jamal Al-Jibouri gesteht, dass Watch Dogs immer noch originalverpackt bei ihm herumliegt.

Jeder Gamer und jede Gamerin hat einen Pile of Shame, aber in vielen Fällen ist das kein Hügel an Spielen mehr, die nachgeholt werden müssen, sondern mittlerweile eine ganze Gebirgskette. Aber welches Spiel liegt bei euch ganz unten? Das haben wir unsere Leser gefragt und erstaunliche Antworten erhalten.

Wenn ich mit allem durch bin, dann spiel ich auch das mal

"Nächsten Monat hole ich Spiel X nach, nächstes Jahr dann vermutlich Spiel Y!" – Es ist eigentlich unmöglich, den Pile of Shame jemals zu bezwingen. Aber welches Spiel davon wird vermutlich erst am allerletzten Tag nachgeholt?

In der unteren Bilderstrecke erfahrt ihr es und werdet bei manchen Spielen schockiert aufschreien und bei anderen euch selbst wiederfinden. Und das sind sie – die Spiele, die im Pile of Shame ganz unten liegen.

Von Kingdom Come Deliverance bis Kingdom Hearts 2, viele Spiele werden wohl noch sehr lange auf eurem Pile of Shame liegen und dann in hundert Jahren mal endlich nachgeholt werden. Die Gründe sind verschieden, aber jeder hat einen Pile of Shame, mit einem Spiel darin, das sich das "Pile of Shamigste" nennen kann. Aber wer weiß, vielleicht kommt morgen ja doch der eine Tag ...