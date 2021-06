Cyber-Witcher: Fan zeigt, wie cool Geralt in Cyberpunk 2077 aussieht

Geralt in Cyberpunk 2077: Reddit-User Direct_Lemon_S beweist, dass der coolste Charakter im Spiel noch fehlt.

Katastrophaler Release, ungewisse Zukunft: Während viele Fans Cyberpunk 2077 bereits abgeschrieben haben, gibt es genauso viele treue Fans, die das Spiel weiterhin auf Reddit feiern. So auch User Direct_Lemon_S, der das vermutlich coolste Charakter-Crossover überhaupt für Cyberpunk 2077 geschaffen hat: Cyber-Geralt!

Cyber-Geralt in Cyberpunk 2077 – mit Cyber-Plötze!

Gangster, Samurai, Agenten, Plünderer – In Cyberpunk 2077 sind viele coole Charaktere unterwegs. Aber der coolste Charakter fehlt noch, dachte sich Reddit-User Direct_Lemon_S vermutlich und schleuste so Hexer Geralt aus The Witcher 3 – Wild Hunt ins Spiel. Auf Reddit präsentierte er neun beeindruckende Zeichnungen von Cyber-Geralt mit seiner Cyber-Plötze, die zurzeit von vielen Fans gefeiert werden. Hier könnt ihr sie euch selbst ansehen:

Cyber-Witcher: Geralt jagt in Night City immer noch, die "Monster" haben sich ebenfalls weiterentwickelt. Bildquelle: Reddit / Direct_Lemon_S.

Neben dem SciFi-Look von Geralt hat sich der Reddit-User auch mit den Waffen und Fähigkeiten des modernen Hexers auseinandergesetzt, die in der Zukunft mehr auf Technik als auf Magie basieren. Statt seiner Eisen- und Silberschwerter verwendet Geralt beispielsweise nun Revolver und Plasmapistole, seine Magier-Skills sind dagegen Upgrades.

Cover, Gameplay-Elemente, Items – Reddit-User Direct_Lemon_S liefert Entwickler CD Projekt Red bereits viele Details mit, wie man Geralt wirklich in Cyberpunk 2077 einschleusen könnte. Ob der Hexer wirklich irgendwann einen Gastauftritt als Skin oder als Easter Egg in Cyberpunk 2077 bekommt, bleibt abzuwarten oder nur ein Wunschtraum.

Cyber-Geralt mit Cyber-Plötze – ein Fan zeigt das wohl coolste Crossover aus The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077. Die Zukunft des Spiels bleibt ungewiss, aber Entwickler CD Projekt Red hat noch sehr viele coole Inhalte in kommenden DLCs versprochen. Es bleibt abzuwarten, ob und wann diese für Cyberpunk 2077 kommen werden.