Arm bis Superreich: 12 Charaktere zeigen ihren Kontostand

Videospielhelden wie Mario und Link haben auf ihren Abenteuern viele Schätze gefunden. Aber wie reich wären sie auf unserer Erde?

Von wegen edler Heldenmut! Einige Videospielcharaktere haben sich eine goldene Nase verdient, während sie Prinzessinnen gerettet und Monster bekämpft haben. Eine Untersuchung zeigt jetzt, wie reich (oder arm) sie nach ihren jahrelangen Abenteuern wirklich sind.

Mario, Link und Co.: Wie reich sind sie wirklich?

Während Videospielcharaktere die Welt retten, füllen sie häufig auch gerne ihre Taschen. Der Online-Finanz-Service NetCredit hat jetzt herausgefunden, wie vermögend die Helden sind. Während einige als wahre Multimillionäre umherziehen, müssen andere noch eine ganze Weile schuften, bis sie sich zur Ruhe setzen dürfen.

Das Unternehmen hat dafür herausgefunden, wie wertvoll die Währungen verschiedener Spieleuniversen sind. Dafür wurden die Preise der Gegenstände im Spiel mit dem eines Gegenstücks in der realen Welt verglichen. Eine Wassermelone in der "The Witcher"-Reihe kostet beispielsweise 10 fiktive Kronen. In unserer Welt kostet sie 3 Dollar. Eine Krone ist also 0,3 Dollar wert. Danach musste nur noch errechnet werden, wie viel Geld ein Charakter maximal in seinen Spielen verdienen kann. Die finale Liste seht ihr hier:

Mario, Sonic und Co. sind reiche Leute, die eigentlich nie wieder arbeiten müssten.