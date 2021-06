Super-Kill in Skyrim: Spieler lässt John Wick alt aussehen

John Wick macht coole Kills, aber das Drachenblut kann das noch besser.

In The Elder Scrolls 5: Skyrim mangelt es dem Spieler eigentlich nicht an coolen Tricks mit dem er seine Feinde ausschalten kann. Einem findigen Assassinen ist jetzt ein so eleganter Kill gelungen, dass sogar John Wick neidisch werden dürfte.

Skyrim-Spieler macht aus Schleichangriff eine Stuntshow

Reddit-User Menschletzt will seine Gegner in The Elder Scrolls 5: Skyrim nicht einfach nur mit dem Bogen ausschalten. In seinem Video mit über 19.400 Upvotes zeigt er seine Skills, mit denen er ohne Probleme auch im Zirkus auftreten könnte.

Das arme Testobjekt für seinen Stunt ist ein Dornenherz der Abgeschworenen. Die Rebellen sind mächtige Kämpfer, die jedoch auch eine große Schwachstelle haben. Stiehlt man ihnen das namensgebende Dornenherz direkt aus der Brust, sind sie sofort erledigt. Menschletzt weiß diesen Umstand auszunutzen. Mithilfe des Telekinese-Zaubers wirft er seinen Gegner zunächst von einer Brücke und verlangsamt dann die Zeit. Was dann folgt, dürfte selbst John Wick vor Neid erblassen lassen:

Noch im Flug "stiehlt" der Spieler das Dornenherz und landet unversehrt im Wasser. Der geisterhafte Barde scheint ihm fast gratulieren zu wollen. Auch der Reddit-User danishjuggler21 ist von dem Stunt begeistert. Er wünscht sich, dieses Spektakel in einem Film oder einer Zwischensequenz sehen zu können: Ein Actionheld wirft den Gegner von der Klippe und reißt ihm noch im Flug das Herz aus der Brust.

Wenn ihr den verrückten Stunt selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch The Elder Scrolls 5: Skyrim hier auf Amazon ansehen:

Ein Skyrim-Spieler erledigt seinen Gegner wie John Wick.