Die Releases der Kalenderwoche 26.

Der Sommer steht vor der Tür und somit auch das drohende Loch im Release-Kalender. In den nächsten Tagen steht aber noch der eine oder andere Geheimtipp an.

Doom: Eternal | 29. Juni

PS5 / Xbox Series X

Doom: Eternal ist schon seit einiger Zeit für den PC und die Konsolen erhältlich. Lediglich die Next-Gen-Konsolen wurden noch nicht mit einem Release beziehungsweise Update versehen. Am 29. Juni ändert sich das: id Software veröffentlicht den entsprechenden Next-Gen-Patch für PlayStation 5 und Xbox Series X.

Auf den neuen Konsolen bringt der Patch zahlreiche grafische Verbesserungen. Unter anderem kann Doom: Eternal dann in 4K und 60 Bildern pro Sekunde gespielt werden. Alternativ steht auch ein Leistungsmodus parat, der die Auflösung zugunsten von satten 120 Bildern pro Sekunde reduziert. Im Raytracing-Modus bleibt es hingegen bei 60 Bildern pro Sekunde bei ebenfalls reduzierter Auflösung.

In Doom Eternal macht ihr mal wieder den Dämonen die Hölle heiß:

Spielerisch bringt das Next-Gen-Update für Doom: Eternal keine Änderungen. Wer den aktuellen Serienteil also bislang nicht ausprobiert hat, darf sich auf einen schnellen, intensiven und keineswegs zimperlichen Ego-Shooter einstellen, der euch mit unzähligen Dämonen konfrontiert.

Disgaea 6: Defiance of Destiny | 29. Juni

Switch

In Disgaea 6: Defiance of Destiny geht es in die Netherworld: Dort hat der Zombie Zed mit seiner Schwester Bieko ein großes Problem. Ein Gott der Zerstörung bedroht sein untotes Leben, weshalb er sich wehren muss. Das geht natürlich nicht alleine, weshalb er sich auf seinem Weg mit zahlreichen Verbündeten in der Netherworld anfreundet, um sein bedrohliches Schicksal zu ändern.

In Sachen Kämpfe setzt Disgaea auf die Stärken der Reihe (rundenbasierte, taktische Strategie), aber bringt auch neue Inhalte mit sich. Dank Zeds Fähigkeit, der Super Reincarnation, könnt ihr nun bei verlorenen Kämpfen noch einen weiteren Versuch starten. Zusätzlich gibt es Funktionen, die sowohl Hardcorespieler als auch Neueinsteiger unterstützen sollen, darunter ein Replay-System.

In Europa erscheint Disgaea 6: Defiance of Destiny erst einmal nur für die Nintendo Switch. In Japan ist das Spiel bereits für die PlayStation 4 erschienen. Ob auch hierzulande ein Release für die Sony-Konsole geplant ist, wurde bislang nicht kommentiert.

Disgaea 6: Defiance of Destiny Unrelenting Edition (Switch)

Destroy All Humans! | 29. Juni

Switch

In Destroy All Humans! landet ihr als Außerirdischer Crypto-137 auf der Erde in den 1950-er Jahren. Nur zu Besuch seid ihr aber garantiert nicht. Stattdessen ist es eure Aufgabe, die US-Regierung zu stürzen und die Menschheit direkt anzugreifen. Immerhin seid ihr als Invasor unterwegs und habt jede Menge einzigartige Waffen im Gepäck, um der USA zum Problem zu werden.

Bei Destroy All Humans! handelt es sich um ein Remake, welches vor allem optisch an die Moderne angepasst wurde. Spielerisch bleibt sich das Action-Adventure treu und bietet kurzweilige Unterhaltung gepaart mit einer humorvollen Geschichte.

Auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One ist Destroy All Humans! bereits seit längerer Zeit erhältlich. Nun liefert Publisher THQ Nordic noch den Release einer Switch-Version nach, die technisch entsprechend an die Plattform angepasst wurde.

Destroy all Humans! Standard Edition [Nintendo Switch]

Horror Tales: The Wine | 30. Juni

PC

Im Survival-Horrorspiel Horror Tales: The Wine landet ihr auf einem fiktiven Mittelmeer-Archipel, dessen Einwohnerzahl aufgrund einer Pandemie stark zurückgegangen ist. Ausgerechnet ein Rotwein verspricht Heilung und lockt Protagonist Martí Vermelló an, dessen Familie mit dem Tod ringt. Als er am Herstellungsort ankommt, ist dieser jedoch verlassen.

Bei der Erkundung des Weinguts bekommt es Martí dann mit einem maskierten Kerl zu tun, der Jagd auf ihn macht. Als Spieler müsst ihr nun die Beine in die Hand nehmen, vor dem Maskierten flüchten, Rätsel lösen und vor allem überleben.

Der Release von Horror Tales: The Wine stellt den Auftakt einer geplanten Trilogie des Entwicklers Carlos Coronado dar. Noch in diesem Jahr sollen mit The Beggar und The Astronaut noch Teil 2 und 3 folgen.

Doki Doki Literature Club Plus! | 30. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Doki Doki Literature Club Plus! beginnt wie so viele Visual Novels: als eine Geschichte, die aus sehr viel Text besteht, in deren Verlauf die eine oder andere Entscheidung getroffen werden muss und das Thema Dating eine große Rolle spielt. Doch das harmlos wirkende Geplänkel nimmt zwangsläufig eine ziemlich düstere Wendung, die wir euch natürlich an dieser Stelle nicht verraten.

Lasst euch nicht täuschen! Die Präsentation von Doki Doki Literature Club Plus! lässt noch nicht ahnen, welche Abgründe sich im Spiel auftun.

Doki Doki Literature Club ist einst als kostenloses Spiel auf Steam erschienen und konnte sich dort zum Fan-Liebling etablieren. Mit der erweiterten Plus-Version erhält die Visual Novel eine verbesserte Grafik, neue Nebengeschichten, neue Musikstücke und vieles mehr.

Den Trailer zu Doki Doki Literature Club Plus! können wir euch aufgrund einer Altersbeschränkung hier nicht direkt anzeigen, aber der Link führt euch direkt auf YouTube zum Trailer.

Der Release von Doki Doki Literature Club Plus! ist einerseits nicht kostenlos, zum anderen findet das Spiel aber erstmals den Weg auf die Konsolen. Die ungewöhnliche Visual Novel unterstützt dabei sowohl die alten als auch neuen Plattformen.

Während sich die ersten Publisher bereits auf den Herbst vorbereiten, können bei euch noch ein paar Geheimtipps landen. Dabei liegt die Qual der Wahl bei euch: Düstere Visual Novel, die Eroberung der Erde oder ein knalliges JRPG?