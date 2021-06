CoD: Warzone – Spieler werden dank Twitch-Stream vor Einbrechern gerettet

CoD: Warzone – Ein Twitch-Stream konnte einen Einbruch vereiteln.

Ein Gamer-Pärchen wurde während eines "CoD: Warzone"-Streams live auf Twitch von Einbrechern überfallen. Glücklicherweise konnte ihnen dank des Live-Streams schnell geholfen werden.

Ein Gamer-Paar in Centurion, Südafrika, wurde vor einigen Tagen während eines Live-Streams überfallen. Sterna Lewis und Mario Engelbrecht spielten gerade Call of Duty: Warzone, als bewaffnete Männer ihr Haus ausrauben wollten. Die Einbrecher attackierten und fesselten die Eltern von zwei Kindern, als ein Freund des Paares wegen des Live-Streams zur Hilfe kam.

CoD: Warzone – Live-Einbruch im Twitch-Stream

Sterna Lewis und Mario Engelbrecht wurden in ihrem Gaming-Zimmer während des "CoD: Warzone"-Streams von den Einbrechern überrascht und auf den Boden gezwungen. Dort wurden die beiden gefesselt, während die Einbrecher Wertgegenstände an sich nahmen.

Die Eindringlinge realisierten dabei nicht, dass das Paar mitten in einem Live-Stream war und dieser währenddessen einfach weiterlief. Das Gesicht eines der Einbrecher konnte durch die Webcam klar erkannt werden.

Auf YouTube zirkuliert ein kurzer Clip von dem Einbruch. Wir möchten hier eine klare Warnung aussprechen, da der Ausschnitt einige Zuschauer verstören könnte. Wenn ihr das Video dennoch sehen möchtet, findet ihr es über diesen Link.

Warzone: Stream vereitelt Einbruch

Weil das Paar plötzlich aufgehört hatte zu spielen, wurde einer ihrer Freunde misstrauisch. Er hatte zusammen mit Lewis und Engelbrecht gespielt und wohnt glücklicherweise in ihrer Nähe. Er fuhr zu ihrem Haus und alarmierte dort nach kurzer Zeit den Sicherheitsdienst.

Als die Einbrecher den Sicherheitsdienst hörten, flüchteten sie und ließen dabei fast die gesamte Beute zurück. Der Rest ihrer Wertgegenstände konnte wenig später in einem Feld gefunden werden.

Lewis, Engelbrecht und ihre beiden Söhne sind glücklicherweise körperlich unverletzt, das Ereignis hat sie jedoch dennoch mental schwer erschüttert.

In unserem Video zeigen wir euch, was Call of Duty als Franchise so erfolgreich gemacht hat:

Welche Spiele streamt ihr am liebsten auf Twitch? Gehört Call of Duty: Warzone zu euren Favoriten? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!