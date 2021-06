14 Jahre alter PC-Shooter plötzlich erfolgreicher als jemals zuvor

Ein Mutiplayer-Shooter auf Steam kann nach 14 Jahren noch einmal einen Rekord brechen. Bildquelle: Getty Images/ Robert Recker

Ein Multiplayer-Shooter auf Steam feiert 14 Jahre nach dem Release noch einmal ein großes Comeback. Hier erfahrt ihr, warum ein neues Update zu einem Rekord bei den Spielerzahlen führt.

Steam-Shooter bricht eigenen Rekord

Der Multiplayer Shooter Team Fortress 2 ist ein echter Klassiker des Entwicklers Valve. 14 Jahre nach Release bricht das Spiel jetzt noch einmal einen Spielerrekord. Der Grund für den Erfolg ist ein neues Update, das endlich die größten Probleme der Spieler bekämpft.

Zuvor hatte Team Fortress 2 ein großes Problem mit Bots, die Hassbotschaften verbreiteten und die Spieler mit lauter Musik im Voice-Chat nerven. Valve sagt den Bots jetzt den Kampf an und verstärkt das Vote-Kick-System. Spieler (und Bots) dürfen ihren Namen jetzt nicht mehr nach Belieben ändern, um einem Kick zu entgehen. Darüber hinaus dürfen Spieler, die einem Match gerade erst beigetreten sind, nicht sofort einen Vote-Kick starten. Dadurch konnten Bots das System "verstopfen".

Die Bemühungen haben sich gelohnt. Laut der Seite SteamDB haben 151.253 Spieler das Update am am Freitag ausprobiert. So viele Spieler hatte Team Fortress 2 zuvor noch nie.

Auch jetzt kann Team Fortress 2 immer noch 104.054 Spieler begeistern. Neben den Maßnahmen gegen Bots bekommen die Spieler durch das Update auch viele neue kosmetische Items, von denen einige von der Community selbst erstellt wurden. In den offiziellen Patch Notes wird außerdem von "zahlreichen Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen" gesprochen. Worum es sich dabei genau handelt, wird jedoch nicht erklärt.

