GTA 6: Map soll laut Gerücht von Fortnite abkupfern

Neuen Gerüchten zufolge wird Rockstar für Grand Theft Auto 6 ein wichtiges Feature der Map verändern – und sich dabei unter anderem an Fortnite ein Beispiel nehmen.

Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson hat auf seinem YouTube-Kanal ein Gerücht über die Map von Grand Theft Auto 6 in die Welt gesetzt. Laut Henderson wird sich Rockstar bei der Erstellung der Spielwelt an Hits wie Fortnite orientieren und ein Feature einbauen, das GTA 6 merklich verändern wird.

GTA 6: Map soll sich mit DLCs verändern

Henderson beschreibt in seinem YouTube-Video die Gerüchte, denen er in Bezug auf GTA 6 Glauben schenkt. Dazu gehören auch Informationen über die Struktur der Map: Im neuen GTA Online sollen zukünftige DLCs die Map durch Events verändern, so wie es unter anderem in Fortnite üblich ist.

Auf diese Weise könnten nach und nach nicht nur neue Areale für die Map zugänglich werden, sondern möglicherweise auch bestimmte Gegenden zerstört oder geschlossen. Die Map für GTA Online wäre somit eine lebendige und flexible Welt, in der Spieler immer wieder etwas Neues erleben könnten.

GTA 6: Was ist an den Map-Gerüchten dran?

Tom Henderson ist zwar kein bekannter GTA-Leaker, aber er hat dafür mit früheren Leaks zu Battlefield und Call of Duty schon mehrmals richtig gelegen. Unbestätigte Gerüchte sollten zu diesem Zeitpunkt aber natürlich immer mit Vorsicht genossen werden – das sagt er in seinem Video auch selbst.

Neben den Gerüchten zu der Map spricht Henderson auch davon, dass in GTA 6 mehrere Protagonisten spielbar sein werden, unter anderem auch ein weiblicher Charakter. Bis ihr GTA 6 endlich in die Finger bekommt, könnte es allerdings noch etwas dauern: Laut Henderson wird das Spiel ausschließlich für die Next-Gen-Konsolen und PC erscheinen – und das erst 2024 oder 2025.

