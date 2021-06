9 Game-Helden, die als Schurken extrem cool wären

Jesse Faden aus Control hat unglaubliche Kräfte: Wer könnte sie davon abhalten, die Seiten zu wechseln?

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Link als Schurke wäre? Oder Super Mario? Das haben Künstler aus aller Welt ebenfalls getan und die Helden mit beeindruckenden Bildern auf die dunkle Seite gezogen.

Kommt auf die dunkle Seite!

Immer heißt es in Videospielen Gut gegen Böse! Aber was wäre, wenn die Helden die Seiten wechseln würden? In der unteren Bilderstrecke beweisen wir euch, dass Link und Co. auch extrem coole Schurken abgeben könnten.

Dagegen wirken die wahren Bösen in den Videospielen fast schon harmlos. Zum Glück hat noch niemand die Entwickler auf diese Idee gebracht ... Upps.

Link, Super Mario und Geralt – sie sind als Helden nicht aufzuhalten, aber wären sie Schurken, würden sich die Spieler an ihnen die Zähne ausbeißen. Aber wer weiß, vielleicht betritt einer von ihnen bald in einem neuen Spiel die dunkle Seite. Episch wäre es definitiv!