Double-Kill mit Brot: Spieler dreht in Mittelalter-Battlefield komplett durch

Im Mittelalter-Spiel Chivalry 2 geht es blutig zu – da werden Schwerter und Morgensterne geschwungen, um Gegner auszuschalten. Doch auch der Griff zu einer ungewöhnlichen Waffe, kann einen echten Triumph bedeuten. Das zeigt ein Spieler auf Reddit, der einen beeindruckenden Double-Kill hinlegt. Und das nur mit einem steinharten Brot.

Chivalry 2: Schwerter und Co. haben ausgedient!

Ob auf dem Schlachtfeld in Battlefield, oder in der Lobby von GTA Online – Spieler schaffen es immer wieder, ihre Gegner auf unterhaltsame Weise ins Gras beißen zu lassen. So auch ein Spieler im Mittelalter-Slasher Chivalry 2, der einen Zweikampf stürmt und am Ende als glorreicher Sieger hervorgeht.

Statt mit seinem Morgenstern zuzulangen, entscheidet er sich spontan ein in der Nähe befindliches Brot zu greifen und dieses dem Kontrahenten kurzerhand an den Kopf zu semmeln: Mit großem Erfolg!

Der Gegner geht sofort zu Boden. Wer hätte gedacht, dass ein zwei Wochen altes Brot die perfekte Waffe abgibt. Von der Effektivität dieser Waffe beeindruckt, wird auch gleich der nächste Gegner ins Visier genommen, dieses Mal sogar aus einer beachtlichen Entfernung.

Aber seht euch den schicken Double-Kill in folgendem Reddit-Clip gleich einmal selbst an:

Reddit feiert den Brot-Killer

Auch das zweite Brot-Geschoss trifft voll ins Schwarze und der nächste Gegner segnet das Zeitliche. Im PS4-Subreddit wird diese beachtliche Leistung hart gefeiert: Das Video hat zum jetzigen Zeitpunkt ganze 13.400 Upvotes.

Neben den vielen Wortwitzen zum Brot, scheinen etliche Spieler animiert zu sein, selbst einen Blick in Chivalry 2 zu werfen und erkundigen sich nach dem Spielspaß des Multiplayer-Games.

