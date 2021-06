Dark Souls: Fans bekommen nicht genug, basteln sich eigene Fortsetzung

Dark Souls: Fan-Fortsetzung erscheint noch dieses Jahr.

Gamer warten schon seit Längerem auf neue Geschichten aus dem Dark-Souls-Franchise. Fans haben sich jetzt deswegen zusammengetan und arbeiten an einem ehrgeizigen Sequel, das noch dieses Jahr erscheinen soll.

Seit dem Release von Dark Souls 3 2016 ist es in Bezug auf neue Spiele still um das Franchise geworden – von dem Demon's Souls Remake für die PS5 einmal abgesehen. Fans haben sich aber nun der Reihe mit einem ambitionierten Projekt angenommen: Dark Souls: Nightfall ist ein Fan-produziertes Sequel, das als Mod für Dark Souls Remastered erscheinen wird.

Dark Souls Remastered: Fans bauen Fortsetzung

Dark Souls: Nightfall ist ein Fan-Projekt, das die Geschichte des Original-Spiels weitererzählen soll. Es beginnt wie das erste "Dark Souls"-Spiel im Asyl der Untoten, doch von dort an werden sich Spieler einen Weg durch neue Herausforderungen schlagen müssen. Nach einem tiefen Fall in den Ofen der Ersten Flamme erzählt die Mod-Fortsetzung eine eigene Geschichte.

Das Sequel wird über neue Areale, Charaktere und ein überholtes Kampf-System verfügen. Zu den Gameplay-Änderungen zählt, dass Dash- und Ausweich-Manöver schneller und über längere Distanzen vollzogen werden können, wie es zum Beispiel auch in Bloodborne der Fall ist.

Schaut euch hier den Trailer zu Dark Souls: Nightfall im Video an:

Dark Souls: Nightfall – Fan-Sequel kommt dieses Jahr

An Dark Souls: Nightfall arbeitet momentan ein elfköpfiges Team. Als Release-Datum für das Sequel haben die Fan-Entwickler den 21. Dezember 2021 angepeilt – wenn alles gutgeht, könnt ihr euch also schon kurz vor Weihnachten wieder über brutal-schwierige Kämpfe in der düsteren Fantasy-Welt freuen.

Vor Soulslike-Spielen braucht ihr keine Angst zu haben. Die Gründe dafür erzählen wir euch in unserem Video:

