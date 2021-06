Neuer Pokémon-Klon soll liefern, was das Original vergeigt hat

Pikachu bekommt Konkurrenz von einem vielversprechenden Pokémon-Klon.

Schon seit Jahren sind Pokémon-Fans von dem nicht genutzten Potenzial der Spielreihe genervt. Nun soll ein Pokémon-Klon für den PC einige der Versäumnisse implementieren. Spieler sind schon jetzt begeistert.

Welches Spiel soll Pokémon das Wasser reichen?

Game Freak muss sich immer wieder harter Kritik stellen, denn Fans des Pokémon-Franchise sind nicht glücklich mit den langsamen Fortschritten der Reihe. Ein neuer Anwärter für den Thron des besten Pokémon-Klons will die Wünsche der Fans nun ernst nehmen und wahr machen.

Die Rede ist vom anstehenden Spiel Coromon, welches sich in vielen Belangen an die altbewährte Pokémon-Formel hält, in der ihr Monster sammelt und ein starkes Team aus den 120 Coromon bilden müsst. Aber es scheint auch ein paar originelle Kniffe bereitzuhalten.

So soll es zum Beispiel verschiedene Schwierigkeitsgrade geben: von leicht bis unmöglich, habt ihr die freie Wahl. Anstelle von Arenen erwarten euch Dungeons, die mit kniffligen Rätseln aufwarten und jeweils von einem Titan bewohnt werden. Diese riesige Monster gilt es natürlich zu besiegen, auch wenn der Kampf hart wird.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

In Coromon sollt ihr selbst mitbestimmen, wie Erfahrungspunkte auf die Statuswerte eurer Monster verteilt werden. Ihr könnt also beeinflussen ob euer Monster zum Verteidiger oder Angreifer wird.

Des Weiteren könnt ihr das Äußere eurer Spielfigur nach euren Wünschen anpassen und sogar eine Funktion für Online-Kämpfe soll es geben.

Coromon statt Pokémon? Das sagen die Spieler

Coromon soll im ersten Quartal des nächsten Jahres für die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Bis dahin können sich Interessenten die kostenlose Demo auf Steam anschauen, die schon jetzt viele Fans für sich gewinnt.

Unter den Kommentaren des E3-Coromon-Trailers loben Spieler das Game – denn die Demo soll unglaublich gut sein. Der YouTube-Nutzer Patrick Latham meint so zum Beispiel, dass Coromon noch mehr an ein Retro-Spiel von Pokémon erinnert als Nexomon: Extinction, ein anderer gefeierter Poké-Klon. Andere Kommentatoren loben die kreativen Monster-Designs und freuen sich einfach auf ihr nächstes großes Monster-Fang-Abenteuer.

Nach Nexomon kommt nun Coromon. Der Pokémon-Klon nimmt die bekannte Formel und mischt sie mit riesigen Dungeons, Schwierigkeitsgraden und der Funktion Skill-Punkte gezielt zu verteilen.