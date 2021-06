Leveln durch Werbung: Albtraum marschiert auf PC und Konsolen zu

YouTube, Twitch und Co. – Werbung wird immer penetranter. Bald könnten PC- und Konsolenspiele auch davon überfallen werden. Bildquelle: Getty Images/Motortion/Oleksandr Hruts.

Brav Werbung schauen und dadurch Ingame-Items abstauben? Dies könnte in PC- und Konsolenspielen schon bald Realität werden. Große Studios wie EA sollen bereits Deals für solche Werbeblöcke abgeschlossen haben.

Werbeclips bringen Ingame-Belohnungen

Wie das Branchenmagazin Axios berichtet, könnte eine neue Plattform namens playerWON zukünftig TV-ähnliche Werbeblöcke in PC- und Konsolenspiele bringen.

Nach einer einjährigen Testphase im Spiel Smite ist der Hersteller bereit, das neuartige Werbesystem interessierten Spielestudios anzubieten.

Die Integration, welche von einem großem TV- und Werbeunternehmen namens Simulmedia entwickelt und ausgeführt wird, lässt Spieler einen entweder 15- oder 30-sekündigen Clip schauen, um im Gegenzug dafür Ingame-Belohnungen zu erhalten. Das können zum Beispiel Skins oder Ingame-Währung sein.

Große Studios wie Electronic Arts oder Hi-Rez Studios (Tencent) sollen bereits zugeschlagen haben und solche Ingame-Werbeblöcke für ihre Spiele für geeignet halten.

Testphase zeigt wie die Spieler darauf reagieren

In seiner Recherche hat Simulmedia herausgefunden, dass Spieler am Tag bis zu zehn Werbeclips konsumieren, um die angebotenen Belohnungen zu erhalten.

Diese Art der Werbung könnte für die großen Spielehersteller besonders lukrativ sein, insbesondere in "Free to Play"-Spielen wie Apex Legends, Fortnite und Co..

Denn auch wenn diese Spiele sich einer großen Beliebtheit erfreuen, geben 90 Prozent der Nutzer laut Simulmedia kein Geld in diesen aus.

Das könnten die neuartigen Werbeblöcke ändern. Zudem würden die herkömmlichen Werbevermarkter im TV damit auch wieder vermehrt eine jüngere Zielgruppe ansprechen können.

Das Pilotprojekt in Smite hat gezeigt, dass diese belohnenden Werbeanzeigen die Spielerzahlen um 22 Prozent und die Ingame-Ausgaben um 11 Prozent erhöhen konnten. Natürlich im Gegensatz zu Werbung, die keinerlei Vorteile für den Spieler bietet.

Laut Simulmedias Plänen sollen bis Ende des Jahres noch 12 weitere Spiele solche Ingame-Werbeblöcke verpasst bekommen.

Es bleibt definitiv spannend, wie sich dieses Werbesystem in der Spieleentwicklung auswirken wird, und ob weitere Konzepte die Werbelandschaft in Videospielen verändern könnte.

Was sagt ihr zu Ingame-Werbung mit anschließender Belohnung? Findet ihr solche Lösungen gut und würdet sie nutzen? Oder greift es zu sehr ins Spielgeschehen ein?