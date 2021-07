11 Piratenspiele, die jeden Freizeit-Freibeuter auf Kaperfahrt locken

YARR! Wir haben die weitläufigen Gewässer des Gamings durchsegelt und elf Schätze für euch geborgen. (Getty Images / Jupiterimages)

Das goldene Zeitalter der Piraterie ist längst vorbei. Trotzdem halten sich die Kaperfahrer mit Augenklappe und Holzbein bis heute hartnäckig in der Popkultur. Und das ist auch gut so – schließlich entstehen so wunderbare Gaming-Perlen, die wir euch in einer Bilderstrecke zusammengetragen haben.

Von AC Black Flag bis Sea of Thieves – das sind die besten Piratenspiele für PC und Konsole

Johoho und ne Buddel voll Rum – schnappt euch genau das und einen Controller, bevor ihr an Deck kommt! Auf unserer Kaperfahrt durch die gefährlichen Untiefen der Spielebranche gibt es elf verborgene Schätze. Wahre Gaming-Perlen, die jeder Freizeit-Freibeuter in seiner Kajüte haben sollte. Seid ihr bereit? Dann volle Fahrt voraus!

Wenn euch das Thema Piratenspiele interessiert, könnt ihr auch die Piraten-Kolumne von unserem spieletipps-Leichtmatrosen Johannes lesen. Er hat nämich in von seinem Krähennest aus etwas entdeckt …

Die Welt der Piraten bietet eine wunderbare Grundlage für die besten Action-Adventures. Welche Piratenspiele sind eure Favoriten? Und freut ihr euch schon auf Ubisofts Newcomer Skull and Bones? Schreibt uns eure Meinung gern via Facebook!