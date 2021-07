FIFA-Weltmeister werden – Wir haben von Profis gelernt

Wie wird man der Beste in FIFA 21? Das haben wir Champions der Gamers Academy gefragt.

Von der gemütlichen Daddelei auf dem virtuellen Rasen bis zu nervenaufreibenden Kämpfen legendärer Teams: FIFA 21 begeistert Sportfans und Spieler aller Art. Dabei träumen viele Gaming-Fußballer davon, auf der Profi-Ebene mitzumischen und vielleicht auch irgendwann nach dem Weltmeistertitel in FIFA 21 zu greifen. Aber was ist dafür nötig? Das haben wir eSportler der Gamers Academy gefragt.

FIFA-21-Training mit Profi Lefti: Gewinnen ist reine Kopfsache

Der Ball geht ins Netz, die Zuschauer jubeln – diese Szene ist unbeschreiblich, egal ob sie nun im realen Fußball oder in FIFA 21 stattfindet. Während viele Spieler einfach Spaß am digitalen Kicken haben, gibt es auch solche, die Profis in FIFA 21 werden wollen und nach einer Karriere als eSportler streben.

Um diesen Talenten das Nötige mit auf den Weg zu geben, hat Philipp Walter die Gamers Academy gegründet – eine Schule, an der aktuell 20 FIFA-Profis den Spielern alles beibringen, vom Controller-Handling bis zu Meta-Strategien in FIFA 21. Wir haben ihn und den Profi Lefti (Sieger des FIFA21 Europa Qualifier #1) getroffen und ihnen im unteren Video die wichtigsten Fragen gestellt.

Wie wird man FIFA-Meister? Alle Antworten im Interview:

Wie der CEO erklärt, möchte die Gamers Academy dieses Jahr auch erstmals ihren Schülern eine KI zur Verfügung stellen, die Gameplay-Szenen auf Stärken und Schwächen im Spielstil analysieren kann. Darüber hinaus soll das Lehrangebot auch auf weitere Spiele abseits von FIFA ausgebaut werden. Wir bedanken uns für das Interview und wünschen allen eSportlern und Schülern der Gamers Academy alles Gute sowie einen kühlen Kopf für alle kommenden Turniere.

FIFA 21

Coaching, Gameplay-Analyse und Strategien – das Programm der Gamers Academy ist umfassend und richtet sich sowohl an Casual-Spieler als auch werdende Profis. Im Interview mit Top-Spieler Lefti und CEO Philipp Walter haben wir über die wichtigsten Fähigkeiten, die häufigsten Fehler und ihre Lieblingssteile der FIFA-Reihe gesprochen.