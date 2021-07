GTA Online: Spieler überholen Sportwagen – mit Fahrrad

Bei dieser Aktion staunt selbst Trevor nicht schlecht. Bild: Rockstar Games

Obwohl GTA Online vergleichsweise schon recht alt ist, finden Spieler immer neue faszinierende Dinge heraus. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr einen Sportwagen mit einem Fahrrad überholen könnt? Wie das funktioniert, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

GTA Online: Diesen Bug verzeiht man gerne

GTA Online ist keinesfalls ein Spiel ohne Bugs und Glitches, doch eben die machen das Spiel aufregender und auf eine gewisse Weise auch charmant – zumindest solange sie niemand anderen schaden oder nerven.

Kürzlich entdeckte Reddit-Nutzer kreamycheeze zum Beispiel, dass es möglich ist, einen rasenden Sportwagen mit einem Fahrrad zu überholen. Ohne Hilfe würde es allerdings nicht funktionieren.

Das Video beginnt harmlos: Zwei Fahrräder treten in einem Rennen gegen ein schnelles Auto an und natürlich startet dieses so, wie man erwarten würde. Der Sportwagen übernimmt mit Leichtigkeit die Führung, doch das soll nicht so bleiben. Kurz nach dem Start beginnt einer der Fahrradfahrer damit, den anderen anzuschieben und am Ende sind sie so schnell, dass sie das Auto nicht nur ein-, sondern überholen – ein faszinierendes Ergebnis.

GTA Online: Der Bug gehört vermutlich bald der Vergangenheit an

Rockstar ist dafür bekannt, Bugs und Glitches so schnell wie möglich aus GTA Online zu entfernen – vor allem, wenn sie bekannter werden. So spektakulär und lustig der Clip auch ist: Wenn ihr den Trick selbst ausprobieren wollt, solltet ihr euch lieber beeilen.

Nach den Upvotes und Kommentaren anderer Fans auf Reddit zu urteilen, war dieser Glitch zuvor noch nicht bekannt und der Top-Kommentar drückt mit „What the Fu..“ vermutlich genau das aus, was alle nach dem Video gedacht haben.

Solche Aktionen versüßen den Spielern die Wartezeit auf GTA 6. Zwar arbeitet Rockstar bereits auf Hochtouren an dem Nachfolger, doch viel ist dazu noch nicht bekannt. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden.

