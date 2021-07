Nintendo Switch: Verrückter Geheimtipp ist gerade stark reduziert

Ein absoluter Switch-Geheimtipp ist gerade stark reduziert. (Bildquelle: Getty Images / AaronAmat)

Die Nintendo - und Steam-Götter machen euch an Angebot, das ihr nicht ablehnen solltet: Eines der abgedrehtesten und spaßigsten Spiele für Switch und PC ist nämlich gerade im Angebot. Vor dem Kauf könnt ihr sogar in die Demo reinschnuppern.

Nintendo Switch und Steam: Dieses Spiel solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Ihr hattet schon immer mal Lust als winziges Lebewesen in einem Vorort herumzukugeln um alles aufzurollen was euch in die Quere kommt? Von Radiergummis bis hin zu Katzen? Nein? Egal. Katamari Damacy REROLL weckt diese Lust in euch – zumindest, wenn ihr auf abgedrehte Charaktere, merkwürdig japanischen Humor und Action-Puzzler für zwischendurch steht.

Als der King of All Cosmos im Katamari versehentlich alle Sterne am Himmel zerstört, liegt es an euch, dem Prinzen, sie zurückzuholen. Das bewerkstelligt ihr, indem ihr aus aufgerollten Gegenständen auf der Erde neue Sterne herstellt.

Einen Trailer zum bunten Roll-Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Nur für kurze Zeit: 75 Prozent Rabatt auf Switch-Geheimtipp

Wenn ihr jetzt tatsächlich auf den Geschmack gekommen seid, eure eigenen Katamari-Kugeln zu rollen, solltet ihr im Nintendo eShop vorbeischauen. Dort könnt ihr nämlich nicht nur in die kostenlose Demo reinschnuppern, sondern euch das bizarre Spiel auch zu einem unwiderstehlichen Preis abgreifen.

Katamari Damacy REROLL kostet momentan nur 4,99 Euro statt 19,99 Euro.

Die Aktion endet am 10. Juli 2021, viel Zeit bleibt euch also nicht um euch diesen attraktiven Deal zu sichern. Falls ihr euch noch unsicher seid, könnt ihr euch vor dem Kauf aber, wie bereits erwähnt, auch die kostenlose Demo zum Spiel herunterladen. Das erste Level des Spiels gibt euch einen guten Einblick in das, was euch in Katamari Damacy spielerisch erwartet.

Für die Steam-Version des Spiels gibt es keine Demo. Hier kostet das Spiel außerdem reduziert 6,59 Euro statt 19,99 Euro und die Aktion gilt nur bis zum 8. Juli.

Nintendo eShop Card | 15 EUR Guthaben | Download Code

Katamari Damacy ist eines von vielen eher unbekannten Spielen der Nintendo Switch, die eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Klickt euch durch unsere Bilderstrecke für mehr Geheimtipps:

Das HD-Remaster des ersten „Katamari Damacy“-Spiels, welches ursprünglich im Jahr 2004 auf der PS2 erschien, erstrahlt nun auf der Nintendo Switch und dem PC im neuen Glanz und gibt dem Action-Puzzler eine zweite Chance. Überzeugt euch selbst in der Demo vom Geheimtipp und spart für kurze Zeit satte 75 Prozent.