Nintendo Switch: Genialer Geheimtipp bekommt Fortsetzung spendiert

Die Nintendo Switch und andere Konsolen bekommen Zuwachs. Ein Sequel zu einem absoluten Geheimtipp für die Hybridkonsole soll schon in wenigen Monaten auf euch zukommen. Mystery-Fans und Hobby-Detektive sollten dieses Spiel im Auge behalten.

Nintendo Switch: Darauf freuen sich Fans

Wem die „Zero Escape“-Reihe gefallen hat, der sollte auch unbedingt in das Spiel AI: The Somnium Files reinschauen. Das „Murder Mystery“-Spiel kommt nämlich vom gleichen Team, das auch Fanlieblinge wie Nine Hours, Nine Persons und Nine Doors entwickelt hat.

Auch AÍ: The Somnium Files verbindet blutige Tatorte mit kniffliger Detektivarbeit und verschiedenen Zeitachsen, die zu jeweils anderen Enden führen. Die Geschichten sind großartig geschrieben und haben mittlerweile ihr eigenes Kult-Following, auch wenn es sich bei ihnen noch immer um Nischen-Spiele handelt.

Trotz dieser speziellen Zielgruppe, die gleichermaßen von spannenden Detektiv-Geschichten wie vom niedlichen Anime-Stil angetan ist, gibt es nun eine tolle Nachricht für Fans des ersten Spiels: AI: The Somnium Files soll ein Sequel bekommen.

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative soll sich bereits im Frühjahr 2022 seinen Weg auf die Nintendo Switch, PS4 und Xbox One bahnen.

Einen ersten Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Anscheinend tritt nun Mizuki, die Adoptivtochter des ersten Protagonisten, in seine Fußstapfen. Die Fortsetzung spielt 6 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Spiels. Ob ihr dieses gespielt haben müsst um die ganze Story zu verstehen, ist noch unbekannt.

Im Nintendo eShop könnt ihr euch eine Demo zu AI: The Somnium Files herunterladen um einen Einblick ins Gameplay zu bekommen.

Neues Switch-Spiel angekündigt: Was sagen die Fans?

In den Kommentaren zur offiziellen Ankündigung auf Twitter und YouTube äußern sich Fans überrascht. Beim Nischen-Titel hätten nur die Wenigsten mit einem Nachfolger gerechnet. Auch über die Collectors Edition, die Fans ein paar zusätzliche Goodies, wie zum Beispiel eine Figur, verspricht, freuen sich die Spieler schon jetzt.

