BMX-Gang greift GTA Online an: Wir haben sie getroffen

Um diese BMX-Gang solltet ihr in GTA Online einen weiten Bogen machen. Sie beherrschen ihr Territorium mit Stunts.

In GTA Online hat sich die talentierte BMX-Gang Evolve Stunting einen Namen gemacht: Spieler sollten sich lieber nicht mit ihnen anlegen.

In GTA Online liefern sich viele Spieler actionreiche Gangster-Gefechte. Wer dabei in einer Gang ist, kann auf die Hilfe seiner Freunde zählen. Auf Reddit zeigte sich allerdings kürzlich eine Gang, um die ihr lieber einen Bogen machen solltet, egal welches Arsenal ihr mitbringt.

In einem Clip zeigt ihr Boss und Reddit-User perpetualperplex, wie er es mit einem Spieler in GTA Online aufnimmt. Der Grund, warum sein Gegner keine Chance hat: Seine krassen BMX-Skills. Schüsse aus der Luft, ein Gebäude hochklettern, Überraschungsangriffe - perpetualperplex ist einfach zu schnell. Die Community von GTA Online ist begeistert.

Wir haben die Gelegenheit bekommen, mit ihm über die "Evolve Stunting"-Gang zu sprechen. Auf ihrem YouTube-Kanal Evolve Stunting präsentieren sie regelmäißg neue Stunts und Tricks.

„Meine Freunde und ich machen Stuntmontagen für GTA 5, daher haben wir viel Erfahrung mit der Fahrzeugphysik und einige von uns genießen auch GTA Online PVP. Wir schließen uns öffentlichen Lobbys an und suchen nach Spielern, die auf kreative Weise kämpfen können. Am Ende bringen wir diesen Spielern bei, wie man diese Tricks macht, also ist es eine ziemlich lustige Erfahrung für alle.“

„Ich habe ungefähr 8.000 Stunden auf allen Plattformen, ich übe BMX hauptsächlich im Director-Modus, wenn ich Stunts mache, aber manchmal spiele ich schwierige Rennen, die von Spielern gemacht wurden.“

„Ja, ich bekomme alle möglichen Nachrichten von verärgerten Spielern. Ich werde offline angegriffen und stundenlang immer wieder von Moddern gegrieft. (...) Aber es sind auch viele Spieler dabei, die begeistert sind, zum ersten Mal diese Stunt-Techniken zu sehen. Ich denke, ich werde bald mehr posten, ich habe viele Begegnungen gespeichert“, schreibt perpetualperplex uns.