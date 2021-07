Die Releases der Kalenderwoche 27.

Die Temperaturen finden zwar noch keinen Konsens, aber das macht ja nichts. In dieser Woche dürft ihr an der Videospielfront ein weiteres Mal auf Monsterjagd gehen.

Ys 9: Monstrum Nox | 6. Juli

PC / Switch

Das hatte sich Adol "The Red" Christin gewiss anders vorgestellt: Kaum kommt der Abenteurer in der Stadt Balduq an, wird er direkt festgenommen. Im Gefängnis trifft er dann auf Aprilis, die ihn in ein Monstrum verwandelt, welches über mächtige Fähigkeiten verfügt, und ihm von Grimwald Nox erzählt. Über diese Dimension droht eine riesige Gefahr, die Balduq und die Welt vernichten will.

Die Geschichte von Ys 9: Monstrum Nox versetzt euch in den Charakter Adol, der sich in eines von sechs mächtigen Monstren mit jeweils ganz eigenen Fähigkeiten verwandeln kann. Das Ziel in dem neuen Serienteil der langlebigen JRPG-Reihe ist klar: Die Welt retten und das Mysterium um den Monstrum-Fluch aufklären.

Für die PlayStation 4 liegt der Release von Ys 9: Monstrum Nox bereits einige Monate in der Vergangenheit. Nun werden am 6. Juli der PC und drei Tage später noch die Nintendo Switch bedient. Für beide Plattformen gibt es aber nur technische Anpassungen und keine inhaltlichen Änderungen.

Ys IX: Monstrum Nox Pact Edition (Nintendo Switch)

A Plague Tale: Innocence | 6. Juli

PS5 / Xbox Series X / Switch

Eigentlich ist A Plague Tale: Innonence fast schon ein alter Hut. Das Action-Adventure rund um das Geschwisterpaar Amicia und Hugo ist immerhin bereits 2019 erschienen. Anlässlich der Enthüllung des Nachfolgers auf der E3 2021 kündigte Focus Home Interactive aber noch ein Next-Gen-Update sowie einen Release für die Nintendo Switch an.

Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X läuft A Plague Tale: Innonence nach dem Update in einer nativen 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Auf der Nintendo Switch wird das Abenteuer hingegen nur als Cloud-Version erhältlich sein.

In A Plague Tale erlebt ihr eine atmosphärische Geschichte inmitten des Mittelalters:

In A Plague Tale: Innonence erlebt ihr die Geschichte der Geschwister Amicia und Hugo im Jahr 1349. In Frankreich wütet die Pest und hat bereits unzähligen Menschen das Leben gekostet. Um der Krankheit Einhalt zu gebieten, streift die Inqusition durch das Land und macht unter anderem Jagd auf Amicia und ihren kleinen Bruder. Fortan gilt es für die beiden zu fliehen und gleichzeitig selbst den Kampf gegen die Horden von Ratten, die sich im Land verbreiten, in die Hand zu nehmen.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | 9. Juli

PC / Switch

Normalerweise steht die "Monster Hunter"-Reihe vor allem für Echtzeitkämpfe gegen überdimensionierte und namensgebende Monster. Im Ableger Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ändert sich dabei jedoch eine Sache: Die Kämpfe finden rundenbasiert statt, während das Spiel selbst auch einen starken Schwenker in Richtung JRPG macht.

Im zweiten Teil der Reihe, für den ihr den Vorgänger nicht gespielt haben müsst, schlüpft ihr in die Rolle eines Enkels von Red, einem ehemaligen Rider. Als Spieler trefft ihr anschließend auf eurem Weg Ena, ein Wyverianer-Mädchen, die über ein Ei verfügt, aus dem ein mächtiger Rathalos schlüpfen könnte, der alles auf der Welt zerstören könnte. Klar, dass dieses Ei auf keinen Fall in falsche Hände gelangen darf.

Auch in Monster Hunter Stories 2 bekommt ihr es natürlich mit beeindruckenden Feinden zu tun:

Während das erste Monster Hunter Stories noch für den 3DS, Android und iOS erschienen ist, wagt sich Capcom mit dem Nachfolger an zwei größere Plattformen. Der Release von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin findet sowohl auf dem PC als auch auf der Nintendo Switch statt.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin [Nintendo Switch]

Sword of Legends Online | 9. Juli

PC

Im Online-Rollenspiel Swords of Legends Online dreht sich alles um fernöstliche Mythologie. Als Spieler entscheidet ihr euch zu Beginn für eine von sechs Klassen und stürzt euch in den ewigen Kampf zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit. Das Ziel? Das Finden und Tragen eines legendären Schwertes, um das Böse aus der Welt zu verbannen.

Das Online-Rollenspiel bietet eine vollvertonte Geschichte, individuell einrichtbare Spielerhäuser, mehrere Multiplayer-Dungeons und Raids und zusätzlich einen PvP-Modus. Darüber hinaus versprechen die Entwickler regelmäßige Inhaltsupdates.

In China ist Sword of Legends Online bereits seit 2017 erhältlich. Erst jetzt schafft das Online-Rollenspiel mit dem Release für den PC den Sprung in den Westen. Ob zukünftig auch Konsolen eine Umsetzung erhalten, ist unklar.

Schon zum zweiten Mal dürfen Switch-Besitzer in diesem Jahr Hand an ein neues "Monster Hunter"-Spiel legen. Wem das in dieser Woche nicht reicht, der darf seinen Blick auf ein spannendes JRPG oder Online-Rollenspiel werfen.