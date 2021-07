Skyrim: Berühmter Schummler zeigt, wie ihr der ultimative Assassine werdet

Selbst die Dunkle Bruderschaft sollte sich vor diesem Skyrim-Spieler fürchten. Bildquelle: Getty Images/ metamorworks

In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es viele Tricks und Schummeleien, mit denen die Entwickler nicht gerechnet haben. Ein YouTuber zeigt euch jetzt, wie ihr sie nutzen könnt, um in Windeseile der beste Assassine in Himmelsrand zu werden.

Skyrim: Berühmter YouTuber trickst das Spiel aus

Der YouTuber The Spiffing Brit hat ein besonderes Talent dafür, Videospiele lächerlich einfach zu machen. Dafür nutzt er versteckte Mechaniken, die von den Entwicklern der Spiele übersehen wurden. In seinem neusten Video nimmt er sich The Elder Scrolls 5: Skyrim vor. Dort wird er zum ultimativen Assassinen, der alles und jeden mit nur einem Schlag ausschalten kann.

Sein großes Abenteuer startet dabei mit einer ungewöhnlichen Wahl. Statt auf ein Volk mit angeborenem Schleich-Bonus zu setzen, wählt er einen Ork. Die Grünhäute besitzen die Blutrausch-Fähigkeit, wodurch der Spieler für kurze Zeit doppelten Schaden verursacht und selbst nur halben Schaden erleidet. Die fehlenden Heimlichkeits-Skills holt er in Rekordzeit nach. Dafür schleicht er im ersten Dungeon gegen eine Wand, während neben ihm ein Bär schlummert.

Auch der stärkste Boss hat gegen The Spiffing Brit keine Chance

The Spiffing Brit kennt jedoch noch weitere Tricks mit denen er zum Meisterassassinen wird. Beispielsweise schreibt er sich in die Dunkle Bruderschaft ein, um an ein Paar verzauberte Handschuhe zu kommen. Diese verdoppeln den Schaden, der durch Schleichattacken mit Einhandwaffen verursacht wird.

Letztendlich kann ihm nicht einmal der stärkste Gegner in Skyrim gefährlich werden. Der mächtige Ebenerzkrieger wischt mit Noobs für gewöhnlich den Boden auf. Gegen den Dolchangriff des YouTubers ist er jedoch wehrlos und wird mit nur einem Treffer ausgeschaltet.

