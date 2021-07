Nintendo-Fans frustriert: Switch ist schrecklich für Retro-Games

Fans sind mit der Unterstützung von Retro-Games auf der Switch unzufrieden. Bildquelle: Getty Images/ SIphotography

Nintendo-Fans würden gerne noch viel mehr Spiele auf der Switch zocken. Es gibt jedoch Beschwerden, dass der japanische Videospielgigant es ihnen extrem schwer macht, an Retro-Klassiker zu kommen.

Nintendo-Fans wollen mehr Retro-Spiele auf der Switch

Die Switch bietet bereits tolle Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey. Die Fans würden jedoch auch gerne die Klassiker älterer Nintendo-Konsolen ausprobieren. Auf Reddit erklärt der User SCB360, dass sich die Hybridkonsole hierbei an der Xbox Series X orientieren sollte.

Dort könne er jedes einzelne Halo noch einmal spielen, bevor Halo Infinite erscheint. Um Samus Arans Abenteuer vor dem Release von Metroid Dread noch einmal erleben zu können, müsse er stattdessen die alten Konsolen und Handhelds kaufen. Er kommt zu dem Schluss, dass es im Jahr 2021 einfacher sein sollte, alte Spiele digital zu kaufen.

Viele Fans setzen für Nintendo-Klassiker auf Emulatoren

Der Post hat auf Reddit inzwischen mehr als 13.000 Upvotes erreicht. Auch in den Kommentaren zeigen sich die Fans frustriert darüber, dass Nintendo schlicht keine Lust zu haben scheint, die eigenen Spiele zu verkaufen. Der User eyaqualishva schreibt, dass er nicht verstehe, warum die Switch keine Virtual Console besitzt, mit der ältere Spiele gezockt werden können. Es wäre eine Win-win Situation für alle Beteiligten.

Andere User geben zu, dass sie aus diesem Grund Emulatoren benutzen. Thundahcaxzd schreibt beispielsweise, dass er sich dabei auch nicht schlecht fühlt, da die Spiele von Nintendo selbst nicht mehr verkauft werden. Weiterhin würde ein Kauf aus zweiter Hand die ursprünglichen Entwickler sowieso nicht unterstützen.

